大陸國務院成立六藍水庫潰壩災害調查評估組

據中國政府網消息，7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫發生潰壩，造成重大人員傷亡，中國國務院成立潰壩災害調查評估組，對事故原因進行調查。

7月6日上午10點20分左右，廣西南寧橫州市的六藍水庫，壩體被撕開兩處約50米寬的缺口，洪水夾雜泥沙傾瀉而下，直沖下游村莊。根據中國官方通報，截至7月9日，六藍水庫潰口洪災造成26人死亡、7人失聯。

中國政府網指出，中國國務院成立調查評估組，由應急管理部牽頭，自然資源部、住房城鄉建設部、水利部、農業農村部、國家發展改革委、工業和資訊化部、公安部、財政部、交通運輸部、中國氣象局、國家能源局、國家消防救援局和廣西壯族自治區人民政府等相關方面參加。

7月24日，廣西南寧橫州市六藍水庫潰壩災害調查評估組在廣西南寧召開第一次全體會議。中國國務院調查評估組組長、應急管理部副部長陳敏主持會議，通報調查評估安排、提出工作要求。

會議強調，調查評估組按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」的原則，全面了解災害發生過程，全方位查明查實災害原因，全鏈條查清、查透災害防範應對和應急處置問題與責任，以高度的政治責任感做好調查評估工作。

同時，會議要求，各地各有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，樹牢底線思維、極限思維，採取有效措施做好防汛救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。

這座建於1958年「大躍進」期間的中型水庫，在事故發生前一年才完成標準化管理工程。公開資料顯示，中國在1958至1965年間建成水庫4萬5410座，其中210座為大型水庫，這一數字接近當前中國在用水庫總數（約9.5萬座）的一半。它們的可靠程度，也因為六藍水庫的潰堤而受到關注。

陸媒南方週末稍早前深入災區訪問六藍水庫服務站站長謝植杰。文中描述六藍水庫潰壩前「24小時」的關鍵時刻閘門故障、氣象預警失聯、自潰壩「功能失靈」以及「樣板工程」從未透過竣工驗收等重大的人為與工程隱患，但該篇報導已下架。