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策進會召開董監事會 賴秀如：維持台港經貿文化良性互動

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
策進會董事長賴秀如24日指出，下半年策進會持續以積極態度辦理多元活動，也將維持台港經貿文化良性互動。（圖／策進會提供）
策進會董事長賴秀如24日指出，下半年策進會持續以積極態度辦理多元活動，也將維持台港經貿文化良性互動。（圖／策進會提供）

台港經濟文化合作策進會（策進會）於今（24）日召開第六屆董事、監察人第四次聯席會議，由董事長賴秀如主持，賴秀如指出，下半年策進會持續以積極態度辦理多元活動，也將維持台港經貿文化良性互動。

據策進會消息，此次會，討論通過明年度工作計畫及預算案等重要議題。本次會議另外通過聘用人員管理要點修正案、政府董事異動，以及本年度重要工作規劃及執行成果。

賴秀如指出，下半年策進會持續以積極態度辦理多元活動，服務在臺港人，包括淨山淨灘公益活動、市集、IG圖文徵選比賽、基本急救知能課程等，另也將推動百年傳承產業、觀光及影視文化產業的交流合作，維持台港經貿文化良性互動。

此前，策進會委託中華民國全國商業總會於6月22日至27日舉辦「港灣潮旅-香港旅遊達人交流團」，邀集15位香港網紅來台，親身走訪屏東及高雄熱門及新興景點，並與交通部觀光署、高雄市政府觀光局等單位交流。

今年初還曾由策進會董事謝佩霓率領「2026台港文化永續發展與視覺藝術策展交流團」赴香港參訪。邀集藝文與影視創作、策展實務及文化創意產業等領域專業人士共同參與。透過實地參訪及交流座談，促進跨領域專業對話，並探索雙方未來多元合作契機。

策進會 賴秀如 聯席會議

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