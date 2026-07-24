陸農業部到東部海域調查 玉淵譚天：治理進入經濟領域

大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所「藍海201」科學調查船7月17日至23日在我東部海域展開漁業資源調查，官媒央視旗下玉淵譚天稱，這標誌著大陸在台灣島以東海域的治理行動「邁入經濟領域」。

玉淵譚天24日發文指出，近兩個月來，「我們多次前往這片海域」，開展多項行動，包含6月1日大陸海警在台灣島以東海域依法開展執法巡查；6月10日，交通運輸部台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動圓滿結束；6月16日至18日，自然資源部在台灣島以東海域開展了海洋環境調查。現在，行動進一步延伸到了漁業資源調查。

根據上述統計，除了軍方（海警隸屬中共中央軍委），近期大陸有三個部委都已派遣船隻到我東部海域。

玉淵譚天稱，調查是漁業資源養護管理的基礎。只有掌握資源狀況和環境特徵，才能評估資源的數量、變化和承載能力，才能促進海洋漁業可持續發展。「這標誌著我國在臺灣島以東海域的治理行動邁入經濟領域」。從此前維護海上秩序的執法巡查，到如今調查魚類的種類、數量和分佈，「我們已經在台灣島以東相關海域建立漁業資源帳本了」。

文章更提到，這是「藍海201」第一次前往台灣島以東海域。「專業人士」稱，從經濟和資產管理視角來看，台灣島以東相關海域的漁業資源養護管理，是具有長遠戰略價值的。因此，這次調查是要建立一套可作業、可重複、能夠持續積累資料的調查能力。「去了一次之後，未來很多事情就好辦了，今後才能按照同一套標準反復調查」。文章並指，新修訂的大陸漁業法已經把資源調查、資源評估等多個環節連接起來。調查形成的資料，將為後續漁業資源保護與可持續利用提供依據。「也就是說，從漁業資源管理的邏輯看，還將會推進相關行動」，把一次調查變成持續調查只是漁業資源管理的其中一步。「接下來，還有系列工作」。

值得一提的是，文章表示本次調查區的部分海域，與「中國台灣籍漁船」在台灣島東部海域的傳統作業海域存在重合。「誰來調查資源、誰來評估資源、誰來養護管理，都是漁業權益的具體內容」。文章稱「我們具備了在該海域勘查、開發、養護和管理生物資源的主權權利。這便是我國海權的具象體現」，也向國際社會清晰地表明：「我們致力於在尊重歷史法理的基礎上，全力保障包含台灣同胞在內的中國漁民的正當生計和合法權益」。