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大陸防長董軍訪問泰國：推動軍事合作提質升級
在泰國總理阿努廷剛剛結束對大陸的訪問之際，大陸防長董軍已經踏上泰國訪問。據大陸國防部消息，董軍24日訪問泰國並與泰國防長阿敦會談，雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，「推動中泰軍事合作提質升級」。大陸支持泰柬雙方鞏固停火、重建互信、和平解決爭端。
消息指出，董軍係應邀訪泰，會談前，阿敦為董軍舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。會談時雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見。雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，推動中泰軍事合作提質升級。
針對泰柬衝突，消息強調大陸始終致力於維護地區和平穩定，支持泰柬雙方鞏固停火、重建互信、和平解決爭端。
泰國通訊社指出，董軍訪問期間為23至26日。
泰媒The Standard披露，雙方防長會談的重點是推動全面戰略夥伴關係和發展國防工業，雙方也討論了國防工業的戰略合作框架、人工智慧的負責任使用、符合國際標準的網路安全，以及透過雙邊機制和真誠的和平談判解決泰柬邊界問題。雙方同意在外交部長和國防部長之間建立機制，作為討論安全戰略和透過情報交流和執法打擊跨國犯罪的平台。會談結束後，董軍下午將拜會泰國總理阿努廷，董軍計畫於25日訪問洛布里府特種作戰司令部，該處是泰國皇家陸軍的精銳特種部隊指揮機構。
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