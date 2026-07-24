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央視揭大陸官員在馬尼拉駁斥日本：決不允許把台灣從中國分裂出去

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅缺席23日的東協+3外長會，由大陸副外長華春瑩（右7）代打。（圖／取自東協官網）
大陸外長王毅缺席23日的東協+3外長會，由大陸副外長華春瑩（右7）代打。（圖／取自東協官網）

在東京與北京關係持續緊張的環境下，大陸外長王毅日前赴馬尼拉出席東協系列會議期間，缺席「中日韓—東協外長會」受關注。而大陸官媒24日釋出「中方代表團」駁斥馬尼拉系列會議期間日本「炒作台海、南海、中國威脅」等問題，重申「中國決不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」。

根據央視新聞24日午間釋出的消息，在菲律賓馬尼拉舉行的東協地區論壇和東亞峰會外長會期間，日本炒作台海、南海、中國威脅等問題，對此，「中方代表團予以有力駁斥」。

消息並未明確提到，出面駁斥日方說法的是哪一位大陸官員。除王毅之外，大陸外交部副部長華春瑩也一齊前往馬尼拉參加相關會議，並代表陸方出席「中日韓—東協外長會」。

而央視提到，關於台灣問題，「中方」指出，台灣問題是中國的內政。「中國決不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」。並稱國際社會反對「台獨」分裂活動的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。

關於南海問題，「中方」指出，作為世界上最繁忙、最安全、最自由的航道，每年全球30%的集裝箱（貨櫃箱）、34%的液化天然氣和40%的原油運經南海，另有上百萬架次民用飛機在南海上空活動，「沒有哪一艘船哪一架飛機受到過任何干擾和阻礙。倒是個別國家派軍艦和軍機不遠萬里來到南海挑事碰瓷」。

據消息，大陸表態願「繼續同有關直接當事國通過雙邊友好協商妥善解決有關爭議」，同時同東協國家一道全面有效落實「南海各方行為宣言」，爭取儘早達成「南海行為準則」，共同維護南海和平與穩定。尤其也提到，「外部勢力越少挑撥離間，越少煽風點火，地區國家越有信心和能力維護好本地區和平穩定」。

最後，「中方」指出，判斷一個國家是否構成威脅的標準，從來不是體量大小，而是這個國家的歷史紀錄和現實政策。無數歷史和現實表明，「塊頭大並不必然就是威脅，塊頭小並不必然就不危險」。幾千年來中國作為大國從未侵略過包括日本在內的鄰國，反倒是日本曾多次侵略中國，特別是上世紀30年代發起的侵略戰爭，給中國和東南亞國家人民帶來沉重災難。現實中，日本政府近年來不斷加速再武裝化，謀求突破「無核三原則」，存儲了包括44.4噸分離鈈在內的大量核材料，可用於製造數千枚核彈頭。「忘記歷史就可能重蹈覆轍。如果一個國家對其歷史罪行不願正視、不願承認、不願反思，反而不斷宣揚軍國主義和加快再武裝化，我們有充分理由對這樣的國家保持高度警惕」。最後大陸喊話日方應切實汲取歷史教訓，同軍國主義作徹底切割，堅持走和平發展道路。

據韓聯社，東協與韓中日外長會23日在馬尼拉舉行，南韓外交部介紹，與會各方商定將在糧食、能源安全領域持續開展合作，有效應對外部衝擊和全球供應鏈不穩定性，並就以對話與外交手段解決朝鮮半島問題形成共識。日本外務大臣茂木敏充呼籲各方合力解決能源與糧食安全、老齡化、災難應對等共同面臨的難題。大陸外交部副部長華春瑩也提及能源、糧食、產供鏈穩定性和韌性受到衝擊的情況，並呼籲各方攜手合作，共同發展。

日本共同社則稱，茂木敏充透露22日與王毅進行了短暫接觸，這是去年11月日本首相高市早苗的涉台國會答辯導致日中關係惡化以來，兩國外長首次交談。據茂木透露，22日在出席日本與東協的會議之前，他與在同一會場剛剛同東協結束會議的王毅打了照面，他與王毅「談到了雙邊關係」，但未透露具體內容。由於時間很短，雙方接觸時沒有翻譯。茂木就日中關係表示「日本對所有層級的對話都持開放態度」，同時強調「對地區和平，日本和中國都肩負著重大責任」。

馬尼拉 央視 大陸

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