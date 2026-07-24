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大陸與東協外長聲明 加強區域電網互聯互通與能源合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅22日語東協外長會晤，雙方已發表聯合聲明強化能源合作。（圖／取自東協官網）
大陸外長王毅22日語東協外長會晤，雙方已發表聯合聲明強化能源合作。（圖／取自東協官網）

大陸外長王毅日前在菲律賓馬尼拉出席東協外長系列會議，據陸方發布雙方聯合聲明，經雙方協商一致探討建立合作機制，加強區域能源安全和韌性，將進一步加強區域電網互聯互通、能源供應鏈、清潔低碳和可再生能源、能源技術創新、民用核能及其他相關領域合作。

根據大陸外交部官網24日上午發布的「中國—東協外長關於應對中東局勢演變對本地區影響及加強區域能源合作的聯合聲明」，雙方重申支援東協在不斷演進的區域架構和東協主導機制和論壇中的中心地位。

同時，雙方認識到快速演變的中東局勢延宕外溢，對平民生命安全，地區和全球和平穩定，以及包括地區貿易、投資、能源和糧食安全在內的經濟活動構成嚴重威脅。歡迎當前持續推進的各項外交接觸，包括由巴基斯坦和卡達斡旋、其他有關各方支持的美國和伊朗之間的談判進程，呼籲有關各方堅持多邊主義，秉持真誠對話，通過外交途徑，依據《聯合國憲章》和國際法宗旨原則，推動衝突和平持久解決。敦促各方和平共處，並通過嚴格遵守停火條款，保持最大限度克制，在中東所有戰線全面立即停止敵對行動，尊重各國主權和領土完整；以及依據包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法、國際海事組織相關文書、國際民航組織相關標準和建議措施，維護海上安全和國際航行海峽的航行和飛越自由。

雙方同意開展中國東協能源政策交流和務實合作，為此經雙方協商一致探討建立合作機制，加強區域能源安全和韌性，助力區域可持續發展。我們將進一步加強區域電網互聯互通、能源供應鏈、清潔低碳和可再生能源、能源技術創新、民用核能及其他相關領域合作，支持《東協能源合作行動計畫（2026-2030）》。雙方還將在協商一致的前提下，妥善利用相關合作倡議，如東協能源中心與中國—東協清潔能源合作中心的夥伴關係，調動公私融資資源，包括東協相關機構、多邊開發銀行、國際金融機構以及中國—東協投資合作基金等夥伴方支持的融資機制。

據大陸方面消息，王毅21日至23日在馬尼拉期間，會見了多國外長，涵蓋美國、英國、印度以及東協數國的外長，令日本共同社披露日本外相茂木敏充22日與王毅進行了短暫接觸，「談到了雙邊關係」。王毅隨後轉往吉爾吉斯出席上合組織外長會議。

東協 大陸 王毅

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