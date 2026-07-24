時隔9年！中國加拿大召開高級別國安法治對話

中國、加拿大第三次中加高級別國家安全與法治對話近日在北京舉行，在打擊跨國犯罪、反恐、禁毒、移民執法合作等問題上交換意見。這是時隔9年，中國、加拿大再次開啟該項對話。

據新華社23日晚消息，第三次中加高級別國家安全與法治對話於22日在北京舉行，這場對話由中共中央政法委秘書長誾柏、加拿大總理外交暨國際事務高級顧問莫里森（David Morrison）共同主持。

雙方在打擊跨國犯罪、反恐、禁毒、移民執法合作等問題上交換意見；雙方表示，願共同落實好兩國領導人在安全領域達成的合作共識，發揮國家安全與法治對話機制作用，加強國家安全和執法司法等領域合作，構建兩國新型戰略夥伴關係。

這是中國、加拿大時隔9年再次召開中加高級別國家安全與法治對話。

公開資料顯示，第一次中加高級別國家安全與法治對話於2016年9月在北京召開；第二次於2017年6月在渥太華舉行，雙方會後發表聯合聲明，同意於2018年在北京召開第三次對話，不過該次對話未依規劃召開。

加拿大於2018年12月應美國要求拘押華為財務長孟晚舟，中加關係轉趨惡化。加拿大總理卡尼（MarkCarney）去年上任，今年1月前往中國進行國是訪問，對外直稱達成「里程碑式協議」；外界普遍認為中加關係走出低谷、逐漸回溫。