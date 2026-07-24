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大陸主導40國參與！「國際打擊電信網路詐騙聯盟」9月成立

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
緬甸警方2024年1月30日把緬北果敢「四大家族」電詐犯罪集團罪嫌疑交給大陸公安機關，圖為6名重要頭目和另外4名重大罪嫌在被押解返回大陸的飛機上。（新華社）
緬甸警方2024年1月30日把緬北果敢「四大家族」電詐犯罪集團罪嫌疑交給大陸公安機關，圖為6名重要頭目和另外4名重大罪嫌在被押解返回大陸的飛機上。（新華社）

大陸官員今天宣布，今年9月大陸公安部將在連雲港舉辦之全球公共安全合作論壇2026年大會期間舉辦國際打擊電信網路詐騙聯盟成立大會，目前已有40國表態參與共建聯盟。

大陸公安部刑事偵查局局長姜國利24日上午在大陸國新辦發布會上指出，國際打擊電信網路詐騙聯盟是大陸政府發起籌建的，是為有效應對跨國電詐犯罪，由各國執法部門廣泛參與，「具有一定行動協調力和專業性的政府間國際組織」。

他說，該聯盟秉承共商、共建、共享的原則，最大限度凝聚各方共識和合力，推動構建合作共贏、務實高效的打擊跨國犯罪格局。大陸立足於有效應對全球挑戰，真誠歡迎各國加入聯盟，加強理念互融，推進務實合作，強化情報共用，提升聯合打擊效能，加大聯合管控力度，共同應對全球電詐犯罪。

他表示，截至目前，已經有40餘個國家表態參與共建聯盟。「我們將在全球公共安全合作論壇2026年的大會期間，舉辦聯盟的成立大會」。他也指出，針對跨國電信網路詐騙犯罪，近年來大陸先後與西班牙、阿拉伯聯合大公國、緬甸等30多個國家開展國際執法合作，形成了良好機制，取得了顯著成效。

其中他提到2023年以來大陸加強與緬甸警務合作，全面清剿緬北邊境規模化電詐園區，共抓獲移交涉詐犯罪嫌疑人5.9萬餘名，徹底摧毀了緬北果敢「四大家族」犯罪集團。2025年初大陸與緬泰建立了聯合打擊電詐犯罪的部級協調機制，聯合對妙瓦底地區電詐犯罪開展集中清剿，連續開展了10次聯合遣返行動，妙瓦底KK園區630餘棟建築物已經全部被拆除。今年以來大陸與美國、阿拉伯聯合大公國警方首次開展了國際執法合作，抓獲犯罪嫌疑人276名；與柬埔寨警方不斷深化執法合作，強力清剿電詐園區和詐騙窩點，先後緝捕了多名重大犯罪集團頭目和重要骨幹；與柬埔寨、寮國、泰國、越南、馬來西亞、印尼、斯里蘭卡等國家開展執法合作，累計抓獲遣返2萬餘名涉詐犯罪嫌疑人。

此外，大陸公安部分管日常工作的副部長亓延軍表示，電信網路詐騙犯罪高發態勢實現基本扭轉。今年上半年，傳統盜搶騙案件立案30.7萬起，同比下降38.9%。電詐犯罪案件立案數同比下降15.6%，見面勸阻群眾292.6萬人，2025年10月以來電詐案件發案數連續9個月同比下降。

大陸

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