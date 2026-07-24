中國副外長馬朝旭訪美 聚焦中美建設性戰略穩定關係
中國外交部副部長馬朝旭應邀於22至23日訪問美國。馬朝旭與美國副國務卿藍道進行磋商外，另會晤其他官員、與議員交流，對於推動建構「中美建設性戰略穩定關係」交換意見。
據央視新聞24日報導，馬朝旭應邀於22至23日訪問美國。馬朝旭與藍道（Christopher Landau）舉行磋商，會晤白宮國安會亞洲事務高級主任簡以榮（IvanKanapathy）、戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。
馬朝旭與參眾兩院議員交流，對於落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係交換意見。
馬朝旭訪問美國訊息最先由外媒披露，中國外交部發言人林劍在20日例行記者會上面對媒體要求證實與提供更多細節時僅回應「目前我沒有可以提供的消息」。外界普遍認為馬朝旭這趟赴美是為了中國國家主席習近平9月訪美進行準備工作。
美國總統川普（Donald Trump）於當地時間23日表示，「習主席將於9月24日來訪，我之前在北京時，我們談過（人工智慧）這個話題，我們會再談一次」。
中國官方尚未正式宣布習近平訪美行程。
川普、習近平今年5月在北京會晤，川普當時邀請習近平到訪白宮。
新華社於會後報導指出，習近平致力於中美關係穩定、健康、可持續發展，雙邊贊同建構中美建設性戰略穩定關係作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。
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