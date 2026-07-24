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返還文物領域首次政府間合作 南韓贈還大陸一對清代石獅

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
南韓23日向大陸贈還一對清代石獅。（圖/取自南韓國立中央博物館官網）
南韓23日向大陸贈還一對清代石獅。（圖/取自南韓國立中央博物館官網）

南韓總統李在明今年1月訪問大陸，雙邊關係與前任政府時期明顯不同，而南韓方面23日南韓方面向大陸贈還一對清代石獅，據說明這是上個世紀日本侵略朝鮮半島和中國期間被擄到日本，後被澗松美術館創始人全鎣弼購得，簽贈文件在李在明訪問期間簽署。石獅將於今日運往大陸，這也是大陸與南韓在返還文物領域上首次政府間合作。

韓聯社報導，南韓向大陸贈還一對清代石獅文物交接儀式23日下午在首爾城北區的澗松美術館舉行。南韓前國務總理金民錫視訊致辭表示，期待石獅像回歸中國大陸能成為韓中兩國更加深化友誼並加強互信的墊腳石。

大陸國家文物局長饒權在致辭中表示，石獅回家是兩國人民共同牽掛的情感交匯，也將是中韓文化遺產合作的全新起點。大陸願以石獅回歸為契機，推動雙邊文博機構在文物展覽、文物保護修復、學術研究、人才培養等領域開展更加豐富、深入、持久的文化遺產合作，讓文化遺產成為連接兩國人民的歷史紐帶，推動中韓友好在文明互鑒中不斷煥發時代光輝。

大陸駐韓大使戴兵在致賀詞時表示，今年1月李在明訪問大陸期間，主動提出將這對清代石獅文物贈還大陸。韓方這一決定飽含對中國文化的尊重，生動詮釋兩國作為近鄰互尊互信的友好情誼，也體現出雙方對共同抗日歷史的銘記和傳承。

另據大陸駐南韓大使館，饒權表示，此次贈還是落實中韓元首共識的務實舉措，也是中韓在流失文物返還領域的「首次政府間合作」。該使館還強調，韓方贈還的石獅係「上世紀日本侵略朝鮮半島和中國期間被擄到日本」，後被澗松美術館創始人全鎣弼購得。石獅將於24日啟程運回大陸。

該石獅是已故南韓知名教育家、文物收藏家全鎣弼（1906—1962年）1933年在日本舉行的文物拍賣會上用個人財產購得的一批文物之一。全鎣弼將這批文物帶回韓國後，開始在首爾市城北洞修建用於收藏文物的「葆華閣」（澗松美術館前身）。1938年葆華閣竣工後，石獅像被安放在門前，至今約有87年歷史。全鎣弼生前曾表示，石獅像原本為中國文物，望有朝一日將其歸還中國。

澗松美術館方面去年底委託韓國國立中央博物館負責捐贈工作，並向大陸轉達贈還意願。之後大陸國家文物局向南韓派遣專家組，對該石獅像進行鑒定。專家組評價稱，該石獅像為清代作品，是兼具歷史、藝術、科學價值的珍貴文物。今年1月李在明對大陸訪問之際，南韓國立中央博物館和大陸國家文物局在兩國領導人的見證下簽署石獅像歸還協議。

被問及石獅像搬運排程時澗松美術館館長全寅建表示，預計石獅像將於24日先被運至海關設施暫時保管，韓方很可能於28至29日期間將其送往大陸。戴兵則表示，石獅將在安全被運回大陸，並經過專家進行修繕、修復工作後，預計今年年內會在北京的國家博物館展出。

南韓 文物 大陸

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