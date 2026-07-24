港媒：胡志偉擬移居英國 可循BNO計畫申請

綜合媒體報導，前香港民主黨黨主席胡志偉已入境英國，目前預期不會被遣返；胡志偉赴英是尋求移居當地，並循BNO計畫提出申請，而BNO計畫不涉及庇護程序。

英國泰晤士報22日報導，胡志偉日前抵達英國後，在倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）遭扣押，並將在7天之內被遣返香港；報導同時表示，胡志偉此行是「尋求政治庇護」。

香港媒體今天在相關報導中大都不再提及「尋求政治庇護」，只強調胡志偉打算循英國國民（海外）護照（BNO）計畫到英國定居。

明報在報導中表示，胡志偉於香港時間21日離港，在英國入境時遇阻；觸發事件的具體原因未明，但接近英方消息表示，「事涉胡志偉入境時文件的行政問題，邊境人員嘗試解決問題」。

目前香港BNO持有人可前往英國並申請在當地居留，毋須經過庇護程序。

另據英國非政府組織「香港監察」在社群媒體發表的聲明，「胡志偉曾獲英國駐港總領事館告知，可以在英國境內申請BNO簽證。儘管如此，他抵達英國後仍被扣留，護照被沒收，並被告知一週內會被遣返。內政部稱事件涉及文件行政問題。胡目前在官方拒絕的情況下，獲准臨時入境英國，意即遣返威脅仍然有待審查。」

此外，港府就事件回應本地媒體查詢時表示，胡志偉已服滿刑期，作為香港居民依法享有基本法及香港人權法案條例賦予的權利和自由。

胡志偉因為涉及香港泛民主派初選案，獲刑4年5個月，上月30日刑滿出獄。