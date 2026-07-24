快訊

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

港媒：胡志偉擬移居英國 可循BNO計畫申請

中央社／ 記者張謙香港24日電

綜合媒體報導，前香港民主黨黨主席胡志偉已入境英國，目前預期不會被遣返；胡志偉赴英是尋求移居當地，並循BNO計畫提出申請，而BNO計畫不涉及庇護程序。

英國泰晤士報22日報導，胡志偉日前抵達英國後，在倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）遭扣押，並將在7天之內被遣返香港；報導同時表示，胡志偉此行是「尋求政治庇護」。

香港媒體今天在相關報導中大都不再提及「尋求政治庇護」，只強調胡志偉打算循英國國民（海外）護照（BNO）計畫到英國定居。

明報在報導中表示，胡志偉於香港時間21日離港，在英國入境時遇阻；觸發事件的具體原因未明，但接近英方消息表示，「事涉胡志偉入境時文件的行政問題，邊境人員嘗試解決問題」。

目前香港BNO持有人可前往英國並申請在當地居留，毋須經過庇護程序。

另據英國非政府組織「香港監察」在社群媒體發表的聲明，「胡志偉曾獲英國駐港總領事館告知，可以在英國境內申請BNO簽證。儘管如此，他抵達英國後仍被扣留，護照被沒收，並被告知一週內會被遣返。內政部稱事件涉及文件行政問題。胡目前在官方拒絕的情況下，獲准臨時入境英國，意即遣返威脅仍然有待審查。」

此外，港府就事件回應本地媒體查詢時表示，胡志偉已服滿刑期，作為香港居民依法享有基本法及香港人權法案條例賦予的權利和自由。

胡志偉因為涉及香港泛民主派初選案，獲刑4年5個月，上月30日刑滿出獄。

英國 香港 民主黨

延伸閱讀

英媒：前香港民主黨主席抵英擬尋求庇護 一度遭扣留

明報：前香港民主黨主席已入境英國 預期不會被遣返

英國外相與美中外長會晤 中東烏克蘭為共同關切

【重磅快評】豈止雙標：一邊撐香港書店店員，一邊出征陶晶瑩

相關新聞

中採購波音提新條件 白宮拒絕…交易添變數

美中波音飛機交易遭遇亂流，政治新聞網站POLITICO引述三名知情人士透露，中國對採購二百架波音飛機提出新條件，要求保證零件供應與售後維修，以免未來可能受美國出口限制波及。白宮認為，飛機售後維修並不在兩國領袖共識之內。一名了解美方想法的人士稱，「波音交易正在瓦解，談得非常艱難」。

大陸副外長馬朝旭訪美 與美方官員就「落實川習會共識」深入交換意見

據大陸外交部，大陸排序第一的外交部副部長、正部長級的馬朝旭，22日至23日訪問美國，與美方各界交流，就「落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係」深入交換意見。

昨被驅離後菲再出動船隻前往黃岩島海域 陸海警採取管制措施

據中國海警徵信公眾號發布的快訊，7月24日，中國海警依法對位中國黃岩島管轄海域非法活動的菲律賓多艘船隻採取管制措施。

中美推300億美元對等降稅 美大豆、牛肉等農產品納入框架

大陸商務部透露，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，並探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。

人大政協領導分別會見捷克眾議長 趙樂際：鞏固關係向好勢頭重啟互動

據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際及大陸全國政協主席王滬寧昨分別會見了捷克眾議長岡村富夫。趙樂際並與岡村富夫在人民大會堂舉行會談。趙樂際指出，捷克新一屆政府和眾議院奉行積極務實的對華政策，中方對此高度讚賞。雙方要築牢政治基礎，鞏固兩國關係改善向好的勢頭，重啟並加強各領域、各級交流互動。岡村富夫則表示，捷中戰略夥伴關係建立10週年對兩國具有特殊意義，相信在這一堅實基礎上，兩國關係將持續向前發展。捷克堅持一個中國政策。希望同中方加強旅遊合作，歡迎更多中國遊客到捷克旅遊。

王毅會見白俄外長雷任科夫 讚賞白俄在涉華核心利益上支持中國

據大陸外交部消息，當地時間2026年7月23日晚，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會前會見白俄羅斯外交部長雷任科夫。王毅表示，中方將一如既往支持白方維護主權、獨立和領土完整，走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力以任何藉口干涉白方內政。長期以來，白方在涉華核心利益問題上堅定不移同中方站在一起，中方對此表示讚賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。