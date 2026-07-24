大陸副外長馬朝旭訪美 與美方官員就「落實川習會共識」深入交換意見

據大陸外交部，大陸排序第一的外交部副部長、正部長級的馬朝旭，22日至23日訪問美國，與美方各界交流，就「落實中美兩國元首重要共識、推動構建中美建設性戰略穩定關係」深入交換意見。

消息指出，馬朝旭是「應邀」訪問美國，期間他同美國常務副國務卿蘭多舉行磋商，會見白宮國安會亞洲事務高級主任卡納帕蒂、國防部副部長柯伯吉，同國會參眾兩院議員交流。

先前港媒南華早報指出，馬朝旭此訪是為了大陸國家主席習近平9月回訪美國而鋪路。

中共政治局委員兼大陸外長王毅22日在馬尼拉會晤美國國務卿魯比歐時，則指出今年是中美關係的「大年」。兩國元首在北京成功舉行歷史性會晤。現在我們的責任是，沿著兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動。陸方消息還提到雙方同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交管道作用，「籌備好下階段高層交往」。