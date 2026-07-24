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共軍代表團訪問白俄羅斯 討論應對網路攻擊指揮系統的措施

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍代表團正在白俄羅斯訪問，涉及應對網路攻擊指揮系統的措施。（圖／取自白俄羅斯國防部官網）
共軍代表團正在白俄羅斯訪問，涉及應對網路攻擊指揮系統的措施。（圖／取自白俄羅斯國防部官網）

共軍近日派出代表團訪問白俄羅斯，雙方軍事人員針對通信與網路安全發展進行討論，包含通信和網絡安全系統的發展、其應用模式以及網絡對指揮控制信息系統攻擊的應對措施。

據俄羅斯衛星通訊社援引白俄羅斯國防部消息，共軍信息支援部隊代表團22日至25日訪問白俄羅斯，訪問期間，該代表團與白俄羅斯武裝部隊總參謀部通信局和白俄羅斯武裝部隊中央信息計算中心的代表舉行了會面。雙方討論了通信和網絡安全系統的發展、其應用模式以及網絡對指揮控制訊息系統攻擊的應對措施。

白俄羅斯公布的照片顯示，參加的共軍人員包含空軍少將李茂來等8名軍官。

此前在6月29日大陸國家主席習近平於北京和白俄羅斯總統盧卡申科會晤，據大陸外交部，習近平強調，中白要保持戰略溝通，推動雙邊關係在高水準上持續向前發展，更好造福兩國人民。大陸願同白方攜手共建人類命運共同體，踐行四大全球倡議，加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內的協調和配合，做動盪世界中的穩定力量。盧卡申科表示，兩國務實合作全面深入，為白經濟社會發展提供重要支持。白方期待同大陸加強戰略溝通，拓展合作領域。

由於白俄羅斯位於俄羅斯、烏克蘭跟北約之間，中共跟白俄羅斯的軍事合作持續受到關注。2023年8月時任中共軍委委員兼防長李尚福訪問白俄羅斯，2024年7月雙方軍隊在白俄羅斯舉行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練，當時路透社指出演戲地點距離北約成員國波瀾邊境僅數公里。今年2月日經亞洲指中共大型軍工國企「中國電子進出口有限公司」（CEIEC）2年前與白俄羅斯軍工國企簽約，由中共提供生產線設備，生產122毫米火箭彈頭零組件，這些火箭彈頭零組件似乎打算向俄羅斯出口。

白俄羅斯 共軍 北約 網路

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