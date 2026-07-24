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昨被驅離後菲再出動船隻前往黃岩島海域 陸海警採取管制措施

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲律賓7月24日再次出動多艘船隻闖黃岩島海域。圖為昨7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船侵闖黃岩島管轄海域。中國海警對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。 圖/取自大陸海警局網站
菲律賓7月24日再次出動多艘船隻闖黃岩島海域。圖為昨7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船侵闖黃岩島管轄海域。中國海警對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。 圖/取自大陸海警局網站

據中國海警徵信公眾號發布的快訊，7月24日，中國海警依法對位中國黃岩島管轄海域非法活動的菲律賓多艘船隻採取管制措施。

昨天傍晚，中國海警局新聞發言人姜略亦曾發表談話表示，7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島管轄海域。中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃岩島是中國固有領土。我們敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。中國海警將依法持續在黃岩島海域進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

而今天早晨的快訊顯示，菲律賓方面在昨天行動受挫後，今早啟動了新的一波行動。

大陸外長王毅22在馬尼拉藉出席東協外長會議，與菲律賓外長拉扎羅進行會面，還就中菲20日在仁愛礁發生的衝突提出抗議，並警告若菲律賓藉域外國家挑釁滋事，最終只能自行承受苦果。而拉扎羅則重申奉行一中政策，並稱菲方希望透過對話尋求海上爭議的解決辦法，改善兩國關係。但話音剛落，23、24日又接連爆出菲船隻侵闖由陸實控的黃岩島海域事件。

菲律賓7月24日再次出動多艘船隻闖黃岩島海域。圖為昨7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船侵闖黃岩島管轄海域。中國海警對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。 圖/取自大陸海警局網站
菲律賓7月24日再次出動多艘船隻闖黃岩島海域。圖為昨7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船侵闖黃岩島管轄海域。中國海警對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。 圖/取自大陸海警局網站

菲律賓 黃岩島 中方

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