人大政協領導分別會見捷克眾議長 趙樂際：鞏固關係向好勢頭重啟互動

據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際及大陸全國政協主席王滬寧昨分別會見了捷克眾議長岡村富夫。趙樂際並與岡村富夫在人民大會堂舉行會談。趙樂際指出，捷克新一屆政府和眾議院奉行積極務實的對華政策，中方對此高度讚賞。雙方要築牢政治基礎，鞏固兩國關係改善向好的勢頭，重啟並加強各領域、各級交流互動。岡村富夫則表示，捷中戰略夥伴關係建立10週年對兩國具有特殊意義，相信在這一堅實基礎上，兩國關係將持續向前發展。捷克堅持一個中國政策。希望同中方加強旅遊合作，歡迎更多中國遊客到捷克旅遊。

由於捷克近年採取積極親台立場，現任的參議院議長韋德齊曾數度訪台，而岡村富夫的前任眾議院議長艾達莫娃也曾在3年前率領一支百餘人的訪團訪台，因此岡村此次訪陸是否代表捷克外交轉向，備受矚目。

趙樂際表示，維護好、發展好中捷關係符合兩國根本和長遠利益，也符合兩國人民共同期待。今年是中捷戰略夥伴關係建立10週年，中方願同捷方共同努力，推動中捷關係健康穩定向前發展。

他指出，捷克新一屆政府和眾議院奉行積極務實的對華政策，中方對此高度讚賞。雙方要築牢政治基礎，鞏固兩國關係改善向好的勢頭，重啟並加強各領域、各級交流互動。

趙樂際並指出，雙方應進一步挖掘合作潛力，發揮好中捷經濟聯委會、中國－中東歐國家博覽會等機制作用，探討加強新能源、電動車等領域合作，支持兩國企業擴大投資合作。深化人文交流，擴大教育、文化、科技、旅遊、地方等合作，鼓勵兩國民眾特別是年輕一代加強交往，促進民心相通。加強在國際事務上的協調配合，實踐真正的多邊主義，維護多邊貿易體制與產供鏈穩定暢通，推動建構人類命運共同體。

他強調，立法機構交往是中捷戰略夥伴關係的重要組成部分，中國全國人大願同捷克眾議院加強友好交往，圍繞立法監督、經濟發展、改善民生等開展交流互鑑，制定、修改和批准有利於雙邊合作的法律文件，密切在各國議會聯盟等多邊機制內的溝通協作。歡迎更多捷克眾議員來華訪問。

岡村富夫表示，捷中戰略夥伴關係建立10週年對兩國具有特殊意義，相信在這一堅實基礎上，兩國關係將持續向前發展。捷克堅持一個中國政策。希望同中方加強旅遊合作，歡迎更多中國遊客到捷克旅遊；拓展經貿、文物展覽、直航等領域合作，密切人文交流。捷克眾議院願同中國全國人大加強友好往來，增進兩國人民友誼。

而王滬寧與岡村富夫會面時表示，中捷合作潛力大，前景看好。中方願同捷方攜手努力，尊重彼此核心利益和重大關切，加強務實合作，推動中捷傳統友好重新煥發生機活力。

報導稱，王滬寧介紹了中國在台灣問題和涉藏問題上的原則立場，表示中國全國政協願為促進中捷關係健康穩定發展作出貢獻。

岡村富夫也表示，捷克堅持一個中國政策，這是兩國關係重要支柱。捷方願以兩國戰略夥伴關係建立10週年為契機，同中方加強對話合作，推動捷中關係向前發展。捷克眾議院願為推動兩國經貿、旅遊、直航、人文等領域交流合作，增進人民友誼發揮正面作用。