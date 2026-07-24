王毅見烏茲別克外長：中烏是現代化征程上的同路人

據大陸外交部消息，當地時間2026年7月23日晚，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會前會見烏茲別克斯坦外長賽義多夫。王毅表示，中烏發展策略互補，是現代化征程上的同路人，完全可以共同發展、彼此成就，合力擘畫新的「黃金10年」。中國人願與烏方全面挖掘釋放合作潛能，高品質推動中吉烏鐵路建設，在新型工業化領域打造更多標誌性項目。

賽義多夫則表示，烏方堅定恪守一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的行徑，願同中方進一步加強各層級交往，深化貿易、投資、能源、關鍵礦產、數字經濟等全方位務實合作。

王毅表示，今年是中烏建立全面戰略夥伴關係10週年，是個繼往開來、承前啟後的年份。十年來，中烏關係實現了從全面戰略夥伴關係到新時代全天候全面戰略夥伴關係的歷史性躍升。

王毅說，中方將堅定支持烏方走符合自身國情的發展道路，相信烏方在涉及中方核心利益議題上將繼續予以堅定支持。他表示，中烏發展策略互補，是現代化征程上的同路人，完全可以共同發展、彼此成就，合力擘畫新的「黃金10年」。

他說，中國人願與烏方全面挖掘釋放合作潛能，高品質推動中吉烏鐵路建設，在新型工業化領域打造更多標誌性項目。中國倡導成立世界人工智慧合作組織，旨在協助發展中國家加強人工智慧能力建設，協助各自現代化進程，並祝賀烏方成為創始成員國。雙方要用好中烏執法安全合作機制，打擊「三股勢力」和跨國組織犯罪。若要在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制等多邊平台加強團結協作，推動建構更公正合理的全球治理體系。

賽義多夫表示，烏方珍惜烏中兄弟友誼，發展對華關係是烏外交政策優先方向。烏方願學習借鏡中方治國理政經驗，推動烏方2030戰略與「一帶一路」倡議對接，加速自身發展振興。

他說，兩國外交部門是落實元首共識的第一方陣。烏方堅定恪守一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的行徑，願同中方進一步加強各層級交往，深化貿易、投資、能源、關鍵礦產、數字經濟等全方位務實合作，合力打擊「三股勢力」，挖掘地方合作潛力。烏方支持習近平主席提出的建構人類命運共同體理念和四大全球倡議，很高興加入世界人工智慧合作組織，願同中方繼續加強多邊溝通協作，推動上海合作組織、中國－中亞機制發展，共同捍衛多邊主義。