王毅會見白俄外長雷任科夫 讚賞白俄在涉華核心利益上支持中國

據大陸外交部消息，當地時間2026年7月23日晚，大陸外交部長王毅在吉爾吉斯斯坦出席上海合作組織外長會前會見白俄羅斯外交部長雷任科夫。王毅表示，中方將一如既往支持白方維護主權、獨立和領土完整，走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力以任何藉口干涉白方內政。長期以來，白方在涉華核心利益問題上堅定不移同中方站在一起，中方對此表示讚賞。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，雷任科夫在會晤中邀請王毅對白俄羅斯進行正式訪問。消息表示，「馬克西姆・雷任科夫邀請中國外長對白俄羅斯進行正式訪問。中方對此邀請表示感謝並接受了邀請。」

大陸外交部消息稱，王毅表示，中白是彼此可信賴的好夥伴。中白全天候全面戰略夥伴關係保持高水平運行，各領域合作取得可喜成果。明年是中白建交35週年。站在新的歷史起點上，中方願同白方共同努力，推動中白關係高品質發展，引領兩國合作全方位推進，為兩國人民帶來更多福祉。

王毅表示，中方將一如既往支持白方維護主權、獨立和領土完整，走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力以任何藉口干涉白方內政。長期以來，白方在涉華核心利益問題上堅定不移同中方站在一起，中方對此表示讚賞。他並恭喜白方成為世界人工智慧合作組織創始成員國。期待同白方加強在上海合作組織框架內協作，推動安全領域「四個中心」建設開發銀行籌建，推動上合組織進入高品質發展新階段。

雷任科夫表示，白中元首保持高水平溝通交流，建立起鐵桿兄弟般的高度互信。白方感謝中方長期以來的大力支持與幫助，將堅定發展對華關係，並推動雙方全面合作，並借鏡中方成功經驗。期待以明年建交35週年為契機，加強雙方在產業、投資、資訊科技等領域合作，擴大地方、人文領域交流。白方很榮幸加入世界人工智慧合作組織，願同中方在上海合作組織等多邊平台密切溝通協作。事實證明，白方選擇的道路是正確的，兩國未來合作空間更加廣闊。