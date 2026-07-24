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陸航運樞紐 滬海空十五五規劃拚全球領先

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海明確總體發展目標，到二○三○年，基本建成樞紐門戶能級全球領先、現代航運服務優質便捷的國際航運中心。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。新華社
上海明確總體發展目標，到二○三○年，基本建成樞紐門戶能級全球領先、現代航運服務優質便捷的國際航運中心。圖為上海洋山港集裝箱碼頭。新華社

上海二十二日對外發布「上海市加快國際航運中心建設十五五規劃」，明確總體發展目標：到二○三○年，基本建成樞紐門戶能級全球領先、現代航運服務優質便捷、航運智慧低碳創新引領、航運治理體系韌性完備、全球航運資源配置力顯著提升的國際航運中心。

中新社報導，上海市政府新聞辦當日舉行「開局起步十五五」系列主題新聞發佈會，上述發展目標具體體現在四個方面：一是上海港要發揮好在長三角港口群中的核心引領作用，集裝箱年吞吐量力爭達到五千八百萬標準箱以上。上海機場要基本建成亞太領先的航空樞紐，航空旅客年吞吐量達一點五億人次，貨郵年吞吐量達四百七十萬噸左右。 　　

二是物流體系更加暢達高效。到二○三○年，集裝箱水水中轉比例將達到百分之五十五，集裝箱海鐵聯運量將達二百萬標準箱左右。 　三是航運服務功能顯著增強。規劃期末，面向綠色船舶的風險保障金額從二十三億元（人民幣，下同）提升到一百億元；航運仲裁的年標的金額超三十億元。 　　

四是數智低碳轉型進一步提速升級。港口自動化作業量要達到一千五百萬標準箱，機場旅客出行實現全流程無紙化。船用綠色燃料加注形成規模，其中保稅ＬＮＧ加注量達到一百萬立方米。 　　

「十四五」時期，上海國際航運中心建設在諸多領域取得了顯著成績，已躋身國際一流水平。二○二五年，上海港集裝箱吞吐量超五五○六萬標準箱，連續十六年保持全球第一；上海兩個機場的旅客吞吐量達到一點三五億人次、位居全球城市第三；貨郵吞吐量達到四五三點七萬噸，位居全球城市第二。同時，上海浦東國際機場四期擴建、東方樞紐上海東站等標誌性工程相繼開工。 　　

十四五時期，上海港已經成為同時具備保稅液化天然氣和綠色甲醇「船到船」加注能力的港口；上海的船舶險、貨運險保費收入總規模位居中國第一；涉外海事臨時仲裁規則體系已基本完成構建。 　　

值得一提的是，二○二六年七月發佈的新華·波羅的海國際航運中心發展指數顯示，在國際航運中心綜合實力排名中，上海首次超越倫敦，位居全球第二。

人民幣 上海 亞太 十五五 航運

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