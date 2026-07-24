兩國外長才互相抗議 中菲又在黃岩島海域對峙

中菲日前在南海仁愛礁（仁愛暗沙）爆發衝突，兩國外長廿二日才在馬尼拉會面並互相抗議，雙方公務船昨天又在黃岩島海域發生對峙。菲方指控，大陸海警以水砲及危險航行方式，騷擾執行漁民補給任務的菲律賓公務船，大陸海警則批評菲方「執意侵闖」，並稱「現場操作專業規範、正當合法」。

大陸海警局新聞發言人姜略昨天表示，當天，菲律賓三○一二、三○一八兩艘公務船「不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島管轄海域」。大陸海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，「現場操作專業規範、正當合法」。

姜略宣稱，「黃岩島是中國固有領土」，敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。大陸海警將依法持續在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。大陸海警亦公佈畫面，指控菲船危險穿越大陸海警船艦艏。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉則表示，昨天清晨海岸防衛隊與漁業局船隻前往黃岩島海域，向菲律賓漁民發放燃油及食品，同時維護漁民作業安全，期間大陸海警三三○二艦「逼近」漁業局公務船，最近距離僅約五十公尺，又持續以水砲噴射逾二分鐘。此外，大陸海警二一五七九艦則在漁業局另一船前方約五百公尺處，危險穿越航道。

據菲方公布的影片，大陸海警艦並未將水砲射向菲方公務船，而是兩船之間的海面（中方稱採警示性水砲）。塔瑞耶拉表示，事件未造成人員受傷，但他仍指責中方違反「海上避碰規則國際公約」，危及執行人道任務的菲方人員安全。

大陸外長王毅與菲律賓外長拉薩洛廿二日才在馬尼拉會談，期間王毅對菲方人員在仁愛礁衝撞中方執法船隻的粗暴行徑表示強烈抗議，拉薩洛亦對此事件與大陸官媒侮辱性AI動畫（菲政客是猴子）向王毅提出抗議。不過，兩人也強調維持開放溝通管道的重要性，但南海緊張情勢仍難降溫。