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饒慶鈴以錄影參加海峽論壇是否違規？梁文傑：很快會有結論

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有匿名官員揚言將交主管機關查處。聯合報系資料照
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有匿名官員揚言將交主管機關查處。聯合報系資料照

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，引發外界關注是否違反政府禁止地方公職人員參與的規定。陸委會今（23）日表示，饒慶鈴已公布在論壇上的發言內容，基本上沒有涉及兩岸間較重大的政治性議題，陸委會「可能很快就會有一個結論」。

陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。有媒體詢問，饒慶鈴以預錄影片參加海峽論壇，以及地方農漁組織赴陸簽約對接，事發已逾一個月，相關查處進度為何？

梁文傑表示，關於農漁協會及農漁組織赴陸簽約一事，陸委會已請農業部了解狀況。就目前掌握，大部分團體「基本上沒有簽下任何的合約」，也沒有載明何時採購、採購多少產品等具體內容。

他說，相關安排大致是邀請團體到場、上台，再告知之後可能會有訂單，「所以基本上它就是做秀」。目前為止，並未看到任何具體訂單或具體合約。

至於饒慶鈴以預錄影片參加海峽論壇，梁文傑表示，饒慶鈴已公布她在論壇上的發言內容，「基本上沒有牽涉到兩邊比較重大的政治性議題」，因此陸委會「可能很快就會有一個結論」。

有媒體追問，政府既禁止地方公職人員參加海峽論壇，未來是否允許以錄影方式出席，或將禁止以任何形式參與。

梁文傑回應，未來是否禁止以任何形式參與，目前無法回答，但政府的初衷很簡單。大陸對台政策是「全國上下一條鞭」，國台辦每周公布各省、各縣舉辦的各類對台活動，並進行全盤掌握及考量。

他指出，台灣面對大陸時，不能出現「中央講一套、地方做一套」的情況，否則無法應付目前局勢。因此，當中央認為某些活動不適合參加時，原則上中央與地方都不能參加。

至於農漁團體未來若取得大陸訂單，是否屬於正常貿易，梁文傑表示，《兩岸人民關係條例》並未限制農漁團體赴陸簽約，即使實際簽下訂單，也不屬於陸委會管理範圍。

不過，他說，農業部等農政單位仍須了解簽約的實際情況、供應鏈安排及未來發展。目前掌握的情況，「就是做了一場秀」，至於之後是否真的會有訂單，目前只是「嘴巴上說而已」，還無法評估後續發展。

陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

饒慶鈴 海峽論壇

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