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查饒慶鈴預錄現身海峽論壇 陸委會：很快有結論

中央社／ 台北23日電

台東縣長饒慶鈴透過預錄影片方式現身海峽論壇。陸委會今天表示，饒慶鈴的談話沒有牽涉到比較重大的政治性議題，查處結果很快會有結論。

大陸委員會（陸委會）下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，根據農業部了解的結果，當初提到有農漁組織派人前往海峽論壇簽約；實際上沒有簽訂任何明確合約，對岸也沒有允諾採買多少農漁產品，目前未見任何合約、訂單，「基本上，它是一個等於是作秀的樣子」。

梁文傑重申，中國大陸對台政策是「上下一條鞭」；台灣在應對中國大陸時，也不能夠「中央講一套、地方做一套」，否則沒有辦法應付兩岸現況。當中央認為某些兩岸活動不適合參加時，中央、地方都不該去參加，這是基本原則。

他說，至於農漁團體要去簽約、拿訂單，由於農漁團體不在陸委會兩岸條例限制範圍內，不是需要管理的對象；不過農業部還是需要掌握相關簽約狀況。

陸委會在6月4日宣布，海峽論壇是中共對台統戰平台，禁止中央部會、地方政府及所屬單位人員以任何形式參加海峽論壇與相關活動。饒慶鈴當時以預錄影片方式現身海峽論壇，陸委會轉由內政部對於相關情況加以了解、查處。

饒慶鈴 海峽 陸委會

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