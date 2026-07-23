台拒輸入「張雪機車」遭國台辦批評 梁文傑：限制行之有年、審查標準一致

大陸「張雪機車」董事長張雪日前表示，「最晚明年」來台展店，但遭經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。針對昨（22）日大陸國台辦批評，限制阻撓大陸產品入台的是民進黨當局，奉勸民進黨當局盡早解除不合理的限制措施，陸委會23日回應，相關限制行之有年，這麼多年來，不管是民進黨還是國民黨政府，採取的都是同樣的標準。如果張雪機車要來台販售，那就要符合相關規定。

陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。本報記者詢問，大陸國台辦日前批評，限制阻撓大陸產品入台的是民進黨當局，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施，陸委會如何回應？以及現行限制是否可能調整？

梁文傑表示，「我們對於大陸汽車和機車整車不許進口，以及相關零組件的這些規定，不是民進黨政府定的，這是行之有年。」這麼多年來，不論是民進黨政府或國民黨政府，採取的都是同樣的標準。

他說，不論是大陸汽車或機車，也不論相關產品曾獲得什麼獎項，若要進口台灣販售，就必須符合相關規定。

至於張雪機車究竟是要出口機車來台販售，還是赴台投資設廠，梁文傑表示，目前並不清楚其具體規畫，但如果是投資設廠，還有另一套規定需要遵守。

梁文傑指出，張雪機車的上層股東，是浙江省人民政府所屬國營企業，由浙江省人民政府國有資產監督管理委員會等單位間接持股。所以張雪機車如果要來台投資，可能還要受到中共黨政軍相關企業的特殊審查，「並不是一個民營企業來台灣投資那麼簡單」。

他強調，台灣對相關投資已有明確規定，「不管是誰，都要遵守同樣的規定」。

針對現行限制是否可能調整，梁文傑回應，陸委會並不是產業發展或產業政策主管機關，但每項產業是否需要保護或扶植，都有一套諮商程序與流程。

梁文傑舉例，如果某項原本禁止自大陸進口的產品要開放，就必須先由相關產業公會表示意見，經濟部也會進行產業調查。待確認開放不會影響台灣產業，或產業界並不反對後，才可能開放。

他表示，多年來確實已有部分過去禁止進口的產品逐步開放，「所以我並不是說不能改變」。但不論汽車或機車，若要開放，都必須經過相同的諮商程序。

梁文傑說，以張雪機車為例，可能需要詢問台灣機車同業公會，以及重要機車業者、零件業者與品牌業者等各方意見，再進行整體考量。

他強調，經濟情勢會變動，所有規定也並非一成不變，「但是這個都是要經過一定的程序」。

另，針對浙江長龍航空預計自7月28日起開闢台中直飛成都天府機場航線，梁文傑表示，政府已掌握相關情況。相關航線獲准，主要有幾項條件，包括成都與台中均須為已公布的兩岸直航航點，航班數也必須在航權配額範圍內。

梁文傑指出，目前台灣提供大陸方面的航權配額為每周209班，如果來往的航班還有剩餘的班次，航空公司即可提出申請。此外，陸方相關機關也必須將航權分配給浙江長龍航空。只要符合相關條件，台灣方面就會依規定核准。

不過，他表示，據了解，浙江長龍航空這條航線加入後，大陸方面的航權配額可能就要用光了，因此未來可能也無法再增加航班。