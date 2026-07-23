赴陸失聯找人關說有用？梁文傑：國民黨前副主席曾被告拿錢不辦事

陸委會近期多次通報國人赴陸失聯或遭拘留案件，但基於尊重家屬意願，通常不會透露太多個案細節。陸委會今（23）日表示，若屬國安案件，陸方採取行動前通常已經計畫周詳，「不管你怎麼做，結果我認為是一樣的」。至於一般刑事或民事案件，有人可能抱持能透過關說解決問題的想法，但因此受騙的人也很多，「譬如說，就曾經有國民黨的前某位副主席，被人家告了拿錢不辦事」。

陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。陸委會通報國人赴陸失聯案件時，經常以尊重家屬意願為由不公開細節。針對公開更多案件細節引發社會關注，還是盡量不公開案件細節，有媒體詢問，哪一種方式的最終結果是比較好的？

梁文傑表示，哪一種方式最好都是相對而言。如果是屬於國安案件，「當他要抓你的時候，他就已經計畫周詳，就是要處理」，所以只要被定性為國安案件，「不管你怎麼做，結果我認為是一樣的」。

梁文傑以李明哲與富察案為例指出，兩案家屬採取的處理方式不同，但最後2人都被判罪。在這過程中，也有不少人聲稱自己與陸方的關係很好，說可以前往關心，但結果是一樣的。

他說，「這種國安案件，當他動手的時候，他就已經下定決心了，這個是沒有什麼差別。」

梁文傑指出，但也有一些案件不屬於國安案件，而是較普通的刑事或民事問題。很多人可能抱持一種想法，認為可以找到關係良好的政治人物協助，「在我們這邊就叫做關說」，但因此受騙的人也很多。

他接著表示，「譬如說，就曾經有國民黨的前某位副主席，被人家告了拿錢不辦事，類似這樣。」因此，各類案件不能一概而論，不同家屬面對相關情況時，也會有不同的反應。

梁文傑說，從陸委會的角度來講，首先還是會考量家屬本身的顧慮，「這是我們遵守的第一個原則」。

另，針對台灣物流業者「嘉達國際物流」公告，因配合香港《國安法》，拒絕運送違反法規的書籍，且寄往香港前須先提供書單審查，梁文傑表示，香港國安單位確實正在查禁書籍，範圍可能相當廣泛，但到目前為止，他們並未公布所謂禁書清單有哪些。

梁文傑說，陸委會也在了解當中，目前只能透過個別案例來蒐集遭查禁的書籍大概有哪些性質。台灣圖書業者其實都心知肚明，所以他們要把書運到香港時，他們的心中也會有一個「小警總」，先自我審查一遍，送抵香港後，再由當地國安單位審查一遍。

他表示，「香港現在基本上已經跟我們想像中原來的香港完全不一樣了」。台灣作為華文出版唯一自由的地方，因此台灣出版社出版的書籍，毫無疑問很多會觸犯到「那邊」的禁忌。