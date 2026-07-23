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陸配周滿芝涉共諜案判刑8年 梁文傑：將註銷她的台灣身分

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書
台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書

陸配周滿芝加入大陸「統一戰線工作委員會」，並利用新住民關懷協會在台推動「一國兩制」統戰工作，遭判處8年徒刑，案件昨（22）日定讞。陸委會23日回應，依照法院判決內容，周滿芝的行為顯然危害國家安全，政府將依《兩岸人民關係條例》相關規定，註銷她的台灣身分。

周滿芝2004年自大陸嫁來台灣並取得台灣身分證，之後成立新住民團體，被控受大陸相關組織指示，在台發展組織、向陸方爭取資助，並宣傳「一國兩制」等統戰思想。一審原以罪證不足判決無罪，案件發回更審後，高雄高分院依國安局回函，認定周滿芝接觸的陸方組織受中共統戰部實質控制，改判8年徒刑，最高法院22日駁回上訴，全案定讞。

陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對周滿芝案的判決，梁文傑表示，周滿芝原先在高雄地方法院被判無罪，最重要的原因，是高雄地院認為她所隸屬的「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，在大陸登記為民間社團，沒有明顯證據顯示這2個協會是受中共控制的組織。

梁文傑指出，高雄高分院在更一審時提出一個重要見解，判斷相關組織是否受中共控制，不能只從形式上觀察，而是要看它是否受到中共的「實質控制」，不能只因為形式上不符合，就認定不屬於中共實質控制的組織。

他表示，大陸社會很多團體形式上登記為民間社團法人或公司行號等，「但是我們仍然能夠從其他訊息判斷它到底是不是屬於中共實質控制」。高分院這樣的見解，受到最高法院的肯定，未來檢調單位在查相關案件時，「我想它會造成很大的影響」。

梁文傑說，每一件類似的國安案件，檢調單位都要花費很大的心力，甚至要好幾年才能起訴一個案件。但案件往往到了法院，經常因為一些「大家難以接受的理由」被駁回。如今高分院提出的實質控制標準，受到最高法院的肯定，這個案件也已經定讞，「對於承辦國安案件的檢調單位來說，未來都是一個非常大的鼓舞作用」。

他並表示，這項判決也將重大改變多年來國安或反滲透案件在司法審理上「比較放縱的一些狀況」。

被問及是否註銷周滿芝的台灣身分，梁文傑回應，「她的案子，既然法院已經認定她有這些行為，也已經被判罪了，那當然會註銷。」

至於註銷身分的法律依據，梁文傑表示，依照法院判決內容，周滿芝的行為顯然有害國家安全，將依《兩岸人民關係條例》相關規定辦理。

陸配 梁文傑 一國兩制

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