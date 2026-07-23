陸科研船赴我東部海域調查 梁文傑：是宣示管轄權的特別動作

大陸農業農村部今（23）日宣布，為全面了解我國管轄海域漁業資源狀況，於17至23日派遣「藍海201」科學調查船，赴台灣以東海域開展漁業資源調查。陸委會23日回應，類似的情況會越來越多，這次特別由農業農村部對外宣布，是要宣示對相關海域具有管轄權。

陸委會23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。針對大陸農業農村部宣布，7月17日至23日派遣「藍海201」科學調查船，「在我國台灣島以東海域展開漁業資源調查」，梁文傑表示，類似狀況將會越來越多，包括科研船、海警船等，目前確實是由海巡署做第一線應對。

梁文傑指出，他們應對的原則是，相關船隻只要在我方經濟海域或鄰接區內進行實質作業，且其行為顯示並不是無害通過，我海巡署就會採取適當的作為。他強調，我海巡署和國軍現在都面臨很大的挑戰，也希望大家支持海巡署與國防部的預算。

對於陸方此次由農業農村部出面宣布調查行動，梁文傑表示，中共近年派出科研船在台灣附近海域作業的情況非常多，但過去並不會特別宣布。這次特別由農業農村部對外宣布，「就是要宣示，他對於這一片海域有管轄權，這是一個比較特別的動作」。

梁文傑說，「我們的應對第一線是海巡署，第二線就是國軍」。海巡署跟國軍在海上會有緊密的聯合作業。他強調，「我們海巡的船艦數量相當不足，而且噸位也不夠。我們國軍的船艦也是急需更新」。

此外，大陸海事局23日公告，23日及24日每天6時至18時，將在台灣海峽部分海域進行實彈射擊。梁文傑表示，這事情航港局和海巡署都已經回應過了，實彈演習地點主要位於東山島附近，目前對我方影響並不大，但國防部跟海巡署都會全程監控。