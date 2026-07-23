日外長稱與王毅短暫交談 大陸外交部：沒有會見安排

正在菲律賓參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議的日本外務大臣茂木敏充表示，昨天與中國外長王毅進行短暫交談。對此中國外交部今天表示，在馬尼拉期間王毅「沒有與日方會見的安排」。

中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會時，日本共同社記者提問，中日外長在菲律賓馬尼拉是否有過接觸交流；如果有，中方向日方說了什麼，中方如何評價當前中日局勢，這對未來中日關係有何意義。

對此，林劍表示：「據我了解，此次在馬尼拉期間，王毅外長沒有與日方會見的安排。」

此外，路透社記者提問，王毅沒有出席今天上午舉行的東協區域論壇（ARF），原因為何。

林劍表示，由於日程的原因，王毅難以全程參加東亞合作系列外長會，中方的高官將作為代表出席東協與中日韓、東亞高峰會（EAS）及東協區域論壇。

據日媒報導，日本外務大臣茂木今天告訴媒體，昨天中午左右，與王毅在東協外長會議的會場短暫交談。這是日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說後，日中外長首次交談。