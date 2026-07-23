曾任溫家寶秘書！陸水利部前副部長田學斌 涉權色交易被「雙開」

在官宣被調查6個月後，大陸官方23日通報，開除大陸水利部原副部長田學斌中共黨籍、公職（簡稱「雙開」），指他搞權色交易，違規辦理，並使用虛假居民身分證等證件，非法受巨額財物。他曾任中共前總理溫家寶秘書。

中共中央紀委國家監委網站23日通報稱，經查，田學斌喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在職工錄用、職務晉升等工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守色，收受禮金，由他人支付應搞。

田學斌也被指，違規辦理並使用虛假居民身分證等證件；貪婪無度，毫無紀法底線，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、煤礦重組、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，田學斌嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據相關規定，經中央紀委常委會會議研究併報中共中央批准，決定給予田學斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依財法起訴，所涉財物並移送。

2023年退休的田學斌，在今年1月5日官員宣被查，成為2026年首名落馬的中管幹部。被官媒稱為今年「首虎」。

今年63歲的田學斌是甘肅會寧人，仕途於甘肅起步，曾在甘肅省委組織部工作。1989年起，他先後在中國國家教委人事司、全國婦聯辦公室工作，1990年進入中共中央辦公室研究室；1992至2008年間，田學斌先後在中共中央辦公廳、國務院辦公廳擔任秘書，在此期間曾擔任溫家寶的秘書，但這一身份在2003年後才被公開。

《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」先前報導，河北省阜城縣政協原主席多方如，在「回憶溫總理視察阜城」一文中，提及田學斌作為總理秘書陪同考察。2004年的大陸全國「兩會」上，溫家寶也對甘肅代表團的會寧代表說：「你們會寧是狀元縣，我的秘書也是會寧人。」

田學斌已於今年兩會期間，被去除全國政協委員一職。