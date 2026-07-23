快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

曾任溫家寶秘書！陸水利部前副部長田學斌 涉權色交易被「雙開」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前溫家寶秘書、水利部前副部長田學斌涉權色交易被雙開。圖／取自海客新聞
前溫家寶秘書、水利部前副部長田學斌涉權色交易被雙開。圖／取自海客新聞

在官宣被調查6個月後，大陸官方23日通報，開除大陸水利部原副部長田學斌中共黨籍、公職（簡稱「雙開」），指他搞權色交易，違規辦理，並使用虛假居民身分證等證件，非法受巨額財物。他曾任中共前總理溫家寶秘書。

中共中央紀委國家監委網站23日通報稱，經查，田學斌喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在職工錄用、職務晉升等工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守色，收受禮金，由他人支付應搞。

田學斌也被指，違規辦理並使用虛假居民身分證等證件；貪婪無度，毫無紀法底線，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、煤礦重組、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，田學斌嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據相關規定，經中央紀委常委會會議研究併報中共中央批准，決定給予田學斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依財法起訴，所涉財物並移送。

2023年退休的田學斌，在今年1月5日官員宣被查，成為2026年首名落馬的中管幹部。被官媒稱為今年「首虎」。

今年63歲的田學斌是甘肅會寧人，仕途於甘肅起步，曾在甘肅省委組織部工作。1989年起，他先後在中國國家教委人事司、全國婦聯辦公室工作，1990年進入中共中央辦公室研究室；1992至2008年間，田學斌先後在中共中央辦公廳、國務院辦公廳擔任秘書，在此期間曾擔任溫家寶的秘書，但這一身份在2003年後才被公開。

《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」先前報導，河北省阜城縣政協原主席多方如，在「回憶溫總理視察阜城」一文中，提及田學斌作為總理秘書陪同考察。2004年的大陸全國「兩會」上，溫家寶也對甘肅代表團的會寧代表說：「你們會寧是狀元縣，我的秘書也是會寧人。」

田學斌已於今年兩會期間，被去除全國政協委員一職。

溫家寶 中共 大陸

延伸閱讀

涉國安法為中共竊取營業秘密 台積電前副理移審智慧法院續押禁見

陸配周滿芝替中共發展組織一度無罪 最高法院判關8年定讞

台積電前副理涉國安法竊取營業秘密還押 智慧法院羈押理由出爐

洪災畫面頻傳 中國官方將清理整治「違法不良」資訊

相關新聞

中日緊張…王毅缺席「東協+3」外長會 副外長華春瑩代上陣

大陸外長王毅今日（23日）缺席在菲律賓召開的東協和中日韓（ASEAN+3）外長會議，改由副外長華春瑩出席，與日本外相茂木敏充及南韓外長趙顯舉行會議 。

央視：日本曾拍賣非法流失青銅重器 中攔截、5個月追回

央視近日播出「遺珍歸途：青銅的回響」節目，詳細報導「曾伯克父青銅組器」的跨國追索行動。這組承載春秋早期曾國禮樂文明、由一鼎、一甗、一簋、兩盨、兩壺、一霝共八件組成的青銅重器，曾一度流失海外，經過72小時撤拍與五個月追索，終於在2019年成功回歸中國。

曾任溫家寶秘書！陸水利部前副部長田學斌 涉權色交易被「雙開」

在官宣被調查6個月後，大陸官方23日通報，開除大陸水利部原副部長田學斌中共黨籍、公職（簡稱「雙開」），指他搞權色交易，違規辦理，並使用虛假居民身分證等證件，非法受巨額財物。他曾任中共前總理溫家寶秘書。

時隔7年！青島飛台中航線今日正式復航 單程約2.5小時

據央視新聞報導，7月23日上午7:50，搭載167名旅客的山東航空SC4633航班，從青島膠東國際機場順利起飛，並於10:20抵達台中清泉崗機場。

WSJ：習近平訪美當籌碼 北京力阻美對台軍售

華爾街日報21日報導，美國總統川普欲促成中國國家主席習近平9月訪美，北京正藉此作談判籌碼向華府施壓，要求美方持續延後對台軍售。美國智庫研究員孫韻認為，川習11月和12月還有會晤機會，中方正試圖今年全面卡住美國對台軍售。

陸農業部：在「台灣以東管轄海域」剛完成7天漁業資源調查

據央視新聞，為全面了解中國管轄海域漁業資源狀況，支撐海洋漁業資源養護與永續發展，陸方於7月17至23日，大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所的「藍海201」科學研究船，在台灣以東海域開展了漁業資源調查。此舉反映大陸在台灣東部海域的執法調研，或有常態化趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。