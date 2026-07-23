時隔7年！青島飛台中航線今日正式復航 單程約2.5小時

央視近日播出「遺珍歸途：青銅的回響」節目，詳細報導「曾伯克父青銅組器」的跨國追索行動。這組承載春秋早期曾國禮樂文明、由一鼎、一甗、一簋、兩盨、兩壺、一霝共八件組成的青銅重器，曾一度流失海外，經過72小時撤拍與五個月追索，終於在2019年成功回歸中國。

2026-07-23 14:23