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時隔7年！青島飛台中航線今日正式復航 單程約2.5小時

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
青島飛台中航線今日正式復航，旅遊業者稱將增加中部旅客赴山東半島的便利性。圖／取自央視新聞截圖
青島飛台中航線今日正式復航，旅遊業者稱將增加中部旅客赴山東半島的便利性。圖／取自央視新聞截圖

據央視新聞報導，7月23日上午7:50，搭載167名旅客的山東航空SC4633航班，從青島膠東國際機場順利起飛，並於10:20抵達台中清泉崗機場。

當日，回程航班SC4634計劃於11:20從台中清泉崗機場起飛，搭載172名旅客，於13:50抵達青島膠東國際機場，標誌著時隔7年，青島往返台中的直飛航線正式恢復開通。

該航線由山東航空執飛，計劃每周四運營1班。去程航班SC4633於7:50從青島起飛，10:20抵達台中；返程航班SC4634於11:20從台中起飛，13:50抵達青島，單程飛行時間約2小時30分鐘。

台灣旅遊業者稱，該航線的復航，將增加中部民眾赴山東、河南東部、江蘇北部、河北南部的便利，也讓台灣赴山東的旅遊團線路增加了更多選擇性。

青島 台中 航線

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