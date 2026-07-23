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時隔7年！青島飛台中航線今日正式復航 單程約2.5小時
據央視新聞報導，7月23日上午7:50，搭載167名旅客的山東航空SC4633航班，從青島膠東國際機場順利起飛，並於10:20抵達台中清泉崗機場。
當日，回程航班SC4634計劃於11:20從台中清泉崗機場起飛，搭載172名旅客，於13:50抵達青島膠東國際機場，標誌著時隔7年，青島往返台中的直飛航線正式恢復開通。
該航線由山東航空執飛，計劃每周四運營1班。去程航班SC4633於7:50從青島起飛，10:20抵達台中；返程航班SC4634於11:20從台中起飛，13:50抵達青島，單程飛行時間約2小時30分鐘。
台灣旅遊業者稱，該航線的復航，將增加中部民眾赴山東、河南東部、江蘇北部、河北南部的便利，也讓台灣赴山東的旅遊團線路增加了更多選擇性。
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