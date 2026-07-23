中日緊張…王毅缺席「東協+3」外長會 副外長華春瑩代上陣

大陸外長王毅今日（23日）缺席在菲律賓召開的東協和中日韓（ASEAN+3）外長會議，改由副外長華春瑩出席，與日本外相茂木敏充及南韓外長趙顯舉行會議 。

王毅23至25日訪問中亞國家吉爾吉斯，出席上海合作組織外長會議。前一天的22日，他則是在東協外長會議之際舉行多場雙邊會談。22日，王毅分別與孟加拉、汶萊、越南、巴西、巴紐、菲律賓、印度外長會面，當天下午王毅也和美國國務卿魯比歐進行約90分鐘會談；到23日上午離開馬尼拉前，還與埃及外長、英國外交大臣會面。21日則是在馬尼拉分別與馬來西亞、澳洲、加拿大外長、東協秘書長等人會面。

華春瑩今天在會上發言時表示，世界已進入新的動盪與變革期，中東衝突外溢，嚴重衝擊全球能源和糧食供應鏈，安全與韌性遭受破壞，維護和平穩定的需求變得更加迫切。

但日本外相茂木敏充同日向媒體透露，與王毅接觸之際「就雙邊關係進行了交談」，茂木以這是外交上的交流為由，未透露詳情。更早前，茂木在會議開幕致詞時則強調，「日中韓與東協對地區乃至全球的和平與穩定，發揮著日益重要的作用。」

「東協與日中韓」（東協+3）合作機制成立於1997年亞洲金融危機期間，旨在探討事務層面的區域合作。該機制最近一次首腦會議，於去年10月在馬來西亞舉行。但去年11月日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日政府間對話幾乎中斷，雙邊經貿關係、民間交流也受到嚴重衝擊。