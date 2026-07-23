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王毅缺席東協與中日韓外長會議 由副外長代替
共同社報導，中國外交部長王毅缺席今日在馬尼拉召開的東協與中日韓外長會議，改由外交部副部長華春瑩出席。自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，中日政府間對話幾乎中斷。
東南亞國家協會（ASEAN）外長會議近期在菲律賓馬尼拉舉行，今日舉行東協與中日韓外長會議。共同社報導，日本外務大臣茂木敏充、韓國外交部長趙顯出席會議，中國外交部長王毅則缺席，由外交部副部長華春瑩出席。
據報導，「東協與中日韓」框架在1997年亞洲金融危機背景下啟動，商討事務層面的合作。去年10月在馬來西亞召開「東協與中日韓領導人會議」（前稱「東協10+3峰會」），當時這場會議由東協11國領袖與日本首相高市早苗、韓國總統李在明及中國國務院總理李強共同出席。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）22日在參加東協外長會議期間，與王毅舉行場邊會談後，曾表示「擔憂」日中關係惡化。
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