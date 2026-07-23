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陸農業部：在「台灣以東管轄海域」剛完成7天漁業資源調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月8日，大陸海巡「海巡09」輪、「海巡08」輪、「東海救113」輪首次到台灣東部海域進行「執法」。新華社
6月8日，大陸海巡「海巡09」輪、「海巡08」輪、「東海救113」輪首次到台灣東部海域進行「執法」。新華社

央視新聞，為全面了解中國管轄海域漁業資源狀況，支撐海洋漁業資源養護與永續發展，陸方於7月17至23日，大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所的「藍海201」科學研究船，在台灣以東海域開展了漁業資源調查。此舉反映大陸在台灣東部海域的執法調研，或有常態化趨勢。

報導稱，該海域漁業資源種類豐富，是鮪魚類等主要經濟種類的重要產卵場。這項調查採用多學科調查手段，採集了魚類、頭足類、甲殼類等漁業生物樣本與環境DNA樣本，獲取了漁業聲學和水文氣象等基礎數據，「為我國系統掌握該海域漁業資源狀況奠定了基礎，也為在該海域開展漁業資源養護管理、促進海洋漁業可持續發展提供了科學依據。」

這是繼今年菲日海域劃界談判後，6月8日早上大陸海巡船到台灣東部執法後，大陸農業部調研船隊，再度到台灣東部海域執法。6月大陸海巡執法編隊到達日菲所謂「海域劃界談判」涉及海域附近，「在這一海域舉行升五星旗儀式，展現了中國大陸海上行政執法的力度；其後，陸方聲稱6月16日至18日，自然資源部東海局「向陽紅22」船在台灣以東海域開展海洋環境調查。

6月8日，大陸海巡「海巡09」輪、「海巡08」輪、「東海救113」輪首次到台灣東部海域進行「執法」，還舉行升五星旗儀式。新華社
6月8日，大陸海巡「海巡09」輪、「海巡08」輪、「東海救113」輪首次到台灣東部海域進行「執法」，還舉行升五星旗儀式。新華社

央視 中國大陸 大陸

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