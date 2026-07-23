聽新聞
0:00 / 0:00
菲律賓2公務船今再到黃岩島海域 大陸海警用水砲驅離
據央視新聞，中國海警局新聞發言人姜略表示，7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船「不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島管轄海域。」中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。
姜略稱，現場操作專業規範、正當合法。「黃岩島是中國固有領土。我們敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。中國海警將依法持續在黃岩島海域進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」
報導影片裡可看到大陸海警船向菲律賓船隻開水砲驅離。
本月20日，中菲在南海黃岩島仁愛礁海域發生衝突，中國海警1艘小型巡邏艇在仁愛礁附近海域例行巡邏時，稱菲律賓在非法「坐灘」的57號艦釋放2艘橡皮艇，還指菲方以危險方式快速接近、圍頂衝撞中方巡邏艇，稱菲方人員使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。
事件引發大陸強烈不滿，大陸外交部邊海司負責人於21日緊急召見菲律賓駐陸大使，就菲方在仁愛礁的挑釁、襲擊行為提出嚴正交涉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。