菲律賓2公務船今再到黃岩島海域 大陸海警用水砲驅離

據央視新聞，中國海警局新聞發言人姜略表示，7月23日，菲律賓3012、3018兩艘公務船「不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島管轄海域。」中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離。

姜略稱，現場操作專業規範、正當合法。「黃岩島是中國固有領土。我們敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑。中國海警將依法持續在黃岩島海域進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

報導影片裡可看到大陸海警船向菲律賓船隻開水砲驅離。

本月20日，中菲在南海黃岩島仁愛礁海域發生衝突，中國海警1艘小型巡邏艇在仁愛礁附近海域例行巡邏時，稱菲律賓在非法「坐灘」的57號艦釋放2艘橡皮艇，還指菲方以危險方式快速接近、圍頂衝撞中方巡邏艇，稱菲方人員使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

事件引發大陸強烈不滿，大陸外交部邊海司負責人於21日緊急召見菲律賓駐陸大使，就菲方在仁愛礁的挑釁、襲擊行為提出嚴正交涉。