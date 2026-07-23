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港媒：習近平9月訪美國時 或將同時訪問加拿大

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平（右）與加拿大總理卡尼。新華社資料照
大陸國家主席習近平（右）與加拿大總理卡尼。新華社資料照

大陸國家主席習近平預計今年9月訪問美國。港媒23日分析，習近平屆時可能一併訪問加拿大

美國國務卿魯比歐與中國大陸外交部長王毅22日在馬尼拉會面。大陸外交部發布的新聞稿稱，雙方同意「籌備好下階段高層交往」。

此前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月訪問北京時，也曾邀請習近平訪問加拿大。王毅21日與加拿大外長安南德（Anita Anand）會面時說，中國願同加拿大「籌備好下階段高層交往，增進政治互信」。

香港《明報》稱，王毅分別向魯比歐和阿南德提到「籌備好下階段高層交往」，令人聯想到北京也可能正在籌備習近平訪問加拿大。

該文分析，美國與加拿大相鄰，習近平訪美期間順道訪問加拿大並不意外，也可避免單獨訪美顯得「過於尊美」。如果消息屬實，這將是習近平執政以來首次訪問加拿大，也是大陸國家元首時隔16年再次訪加。

報導稱，中加關係過去總體良好，但加拿大2018年12月應美國要求拘捕華為高管孟晚舟後，兩國關係急轉直下。儘管孟晚舟2021年獲釋，中加政治互信仍未恢復，經貿摩擦也接連不斷。直到卡尼去年春季出任加拿大總理後，兩國關係才逐漸回暖。

習近平 加拿大 美國

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