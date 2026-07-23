陸公布航行公告 台灣海峽部分海域今明2天實彈射擊、禁止進入

「月之暗面」旗下新一代模型Kimi K3橫空殺出，讓卅四歲創辦人楊植麟成為新聞人物，同時也使他畢業的清華「姚班」再度受到關注。從OpenAI、Google DeepMind、xAI到中國大陸各大頂尖ＡＩ企業，核心技術圖譜上都深刻標註著同一個名字：「姚班」。其主事者，是一位出生上海，在台灣成長，台大畢業的姚期智教授率領的實驗班。

2026-07-23 00:00