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陸公布航行公告 台灣海峽部分海域今明2天實彈射擊、禁止進入
據中國海事局網站，大陸漳州海事局發布航行警告，7月23日6時至18時、7月24日6時至18時，台灣海峽部分海域進行實彈射擊，禁止進入。
中國海事局網站上，稱2026年7月23日6時至18時，在以下五點連線範圍內進行實彈射擊，禁止進入。1）23-41.31N、117-31.49E；2）23-36.23N、117-28.73E；3）23-35.10N、117-30.10E；4）23-38.60N、117-36.21E；5）23-41.30N、117-34.58E。
另外，於7月24日6時至18時，在以下四點連線範圍內進行實彈射擊：1）23-37.00N、117-26.50E；2）23-37.00N、117-29.50E；3）23-33.00N、117-29.50E；4）23-33.00N、117-26.50E。
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