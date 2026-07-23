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陸外長王毅：中國願同印度保持邊境和平、妥善處理敏感問題

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅（右）會見印度外長蘇杰生。圖／取自大陸外交部網站
大陸外長王毅（右）會見印度外長蘇杰生。圖／取自大陸外交部網站

大陸外長王毅22日與印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）會面時說，在中印雙方共同努力下，邊境地區保持和平安寧，並強調中國願同印度妥善處理敏感問題。

大陸外交部在官網發布消息指，王毅在菲律賓馬尼拉會見蘇杰生時說，過去2年，中國國家主席習近平與印度總理莫迪成功舉行喀山、天津會晤，兩國領導人一致認為中印是合作伙伴而非競爭對手，互為發展機遇而不是威脅，引領中印關係走上改善發展正軌。在雙方共同努力下，兩國機制性交往逐步恢復，邊境地區保持和平安寧，雙邊貿易額再創新高。這些成果來之不易，應當倍加珍惜。

王毅也說，作為新興經濟體代表和全球南方重要成員，中印應立足人類福祉，彰顯大國擔當，鞏固雙邊關係向好勢頭，加強在國際地區事務中的協調合作。

王毅強調，中國願同印度密切高層交往，加強經貿、媒體、人文等領域合作，妥善處理敏感問題「推動兩國各界和人民形成正確相互認知，在和平共處基礎上，探索相鄰大國相互尊重、相互信任、共同發展、共同繁榮的正確相處之道」。

蘇杰生則提到，印中應解決兩國關係中的一些重要問題，尤其是公平的市場準入和貿易平衡。

印度 王毅 莫迪

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