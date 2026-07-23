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盯AI影響 APEC人資開發部長會9月登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸人力資源和社會保障部國際合作司副司長、一級巡視員馬何祖廿二日在北京宣布，亞太經濟合作（ＡＰＥＣ）人力資源開發部長會將於今年九月廿一日在江蘇省南京市舉辦，主題為塑造現代化人力資源，助力亞太共同體建設。

馬何祖係在人社部的發布會上應詢時宣布上述訊息。本屆人力資源開發部長會包括三個議題：促進高質量充分就業，構建就業友好型發展方式；注重投資於人，提升職業技能培訓質效；加強社會保障體系建設，推動社會保障制度更加優化更可持續。

他說，三個議題均與塑造現代化人力資源密切相關，是近年來ＡＰＥＣ各成員普遍關注的領域，希望通過這三個議題的討論深化ＡＰＥＣ各成員交流互鑒，凝聚更廣泛共識。

馬何祖強調，考慮到人工智能是ＡＰＥＣ人力資源開發合作的重要方面，本次部長會還將討論人工智能對亞太地區就業的影響，探討人工智能賦能人力資源開發的有效路徑。

馬何祖透露，以上主題和議題的設置都充分徵求了ＡＰＥＣ各成員意見，大家都表示贊同，認為這一設計順應人力資源開發的時代趨勢，契合ＡＰＥＣ務實合作的初衷和願景。目前，部長會的籌備工作已全面展開，在該部、江蘇省和南京市有關方面共同努力下，對外聯絡、排程、會務保障等各項工作進展順利。屆時，大陸將邀請ＡＰＥＣ各成員人力資源開發的主管部門負責人以及相關國際組織、工商界、學界代表齊聚南京，共商應對挑戰良策，推動通過部長會聯合聲明，為十一月的領導人非正式會議貢獻成果。

他並指，部長會召開前還將舉辦第五十一次ＡＰＥＣ人力資源開發工作組會以及ＡＰＥＣ殘疾人就業國際論壇、ＡＰＥＣ提高創業者能力、促進高品質就業研討會等會議，為部長會的召開做好準備。接下來，人社部將繼續與ＡＰＥＣ各成員和秘書處保持溝通，與江蘇省密切協作，全方位做好會議籌備工作。

亞太 北京 大陸

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