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Kimi K3光環背後：台灣成長教授率軍 北京「姚班」橫掃全球AI界

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國新創公司「月之暗面」日前發表新版AI模型Kimi K3，驚動業界。路透
中國新創公司「月之暗面」日前發表新版AI模型Kimi K3，驚動業界。路透

月之暗面」旗下新一代模型Kimi K3橫空殺出，讓卅四歲創辦人楊植麟成為新聞人物，同時也使他畢業的清華「姚班」再度受到關注。從OpenAI、Google DeepMind、xAI到中國大陸各大頂尖ＡＩ企業，核心技術圖譜上都深刻標註著同一個名字：「姚班」。其主事者，是一位出生上海，在台灣成長，台大畢業的姚期智教授率領的實驗班。

據香港明報報導，清華「姚班」正式名字叫「計算機科學實驗班」，但深深刻上教授姚期智的名字。現年八十歲的姚期智出生於上海，一九六七年畢業於台灣大學，獲美國哈佛大學物理博士，二○○○年榮獲中央研究院院士，也曾獲得計算機科學領域最高獎項「圖靈獎」。二○○四年他應楊振寧邀請全職赴北京清華大學任教，創立「姚班」，後來放棄美國籍加入大陸籍。

清華流傳一句話：半國英才聚清華，清華一半英才在「姚班」。「姚班」每年僅招收三十至五十人，以計算機科學、人工智慧和量子信息三大專業方向為核心，教材直接與麻省理工、普林斯頓接軌，學生大二、大三就得進實驗室。校友不僅深耕學術界，更主導中國大陸ＡＩ產業化進程，也橫掃全球ＡＩ界。

二○二四年，姚期智出任北京清華大學人工智慧學院首任院長，全力建設大陸自主的「ＡＩ頂尖人才和原始創新基座」。同年大陸國家主席習近平回信給姚期智，讚他「將愛國之情化為報國之行」，「教書育人、科研創新都取得豐碩成果」，且希望他「帶領大家繼續探索創新人才自主培養模式，推動學科交叉與前沿創新」。

去年底，兩則人事消息震動科技圈：年僅廿七歲的姚順雨受聘為騰訊首席ＡＩ科學家；隨後天才少年陳立杰加盟OpenAI。兩人均為「姚班」畢業生。據公開資料，截至二○二四年六月，「姚班」共有十七屆六六三名畢業生。

北京 OpenAI 月之暗面 上海 清華大學 台灣大學

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