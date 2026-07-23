聽新聞
0:00 / 0:00

一箭九星！陸民營商業火箭 首次東海海域遠海發射成功

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
大陸太原衛星發射中心21日在上海東部海域使用引力一號遙四運載火箭，將九顆衛星送入預定軌道。新華社
大陸太原衛星發射中心21日在上海東部海域使用引力一號遙四運載火箭，將九顆衛星送入預定軌道。新華社

大陸「引力一號」遙四運載火箭昨日在上海東部海域點火升空，將搭載的九顆衛星送入預定軌道，飛行試驗任務成功。此次任務是引力一號火箭首次執行遠海發射，也是中國大陸首次在長三角東海海域開展民營商業火箭海上發射任務。

「引力一號」是東方空間（山東）科技有限公司自研的中型運載火箭，近地軌道運載能力為六點五噸，五百公里太陽同步軌道運載能力為四點二噸，可滿足各類小衛星一箭多星發射任務需求。財聯社引述東方空間消息，此次任務成功，標誌「引力一號」正式邁入規模化商業營運階段。

值得注意的是，與前兩次在山東煙台海陽近岸發射不同，此次「引力一號」搭乘「東方航天港號」發射船，抵達上海以東一七○公里左右的東海海域實施發射，遠海發射難度明顯升級。

「中國的航天」公眾號昨日刊文稱，海上移動發射平台不受固定海域嚴格限制，可靈活選擇發射點位，有助於提升發射效率，及大陸航天發射多元化布局。火箭研製負責人介紹，引力一號遙四運載火箭從山東海陽東方航天港總裝出廠，此次任務進一步驗證「引力一號」固體捆綁構型對複雜海況的適應能力，及整箭狀態長時間待命能力。

據「東方航天港」微信公眾號昨日消息，東方航天港已成功保障廿六次海上發射任務，累計發射衛星一六四顆，成功率百分之百。此次任務是東方航天港集團持續完善大陸近海多區域協同發射體系的又一重要突破，進一步驗證了東方航天港「跨海域、遠距離發射系統保障能力」和根據火箭企業需求靈活選擇發射點位的「全域機動能力」。

目前，東方航天港已構建起黃海、南海、東海多點協同的海上發射布局，有力保障常態化海上發射任務實施。東方航天港正全面啟動建設液體火箭發射技術保障區、發射回收公共試驗區與動力試驗區，加速實現「回收即複用」。

火箭 東海 衛星 中國大陸 大陸

延伸閱讀

陸「引力一號」運載火箭東海海域發射成功 送9顆衛星入預定軌道

陽明交大火箭隊赴美 亞洲第7名完成發射與回收

屏東王船餘木登太空 7日隨中大衛星升空

清大參與歐洲太空任務 助攻2030年揭開星系演化之謎

相關新聞

是否將黃國昌移出黑名單？陸國台辦：兩岸交流不能斷

台灣民眾黨青年交流團，在該黨中央評議委員會主委李偉華率領下，日前赴上海參訪，這是民眾黨首次組團到大陸交流。大陸國台辦發言人張晗昨日說，相信各位團員收穫滿滿，不虛此行。至於陸方是否將推進與民眾黨更高層級的互動交流，並將民眾黨主席黃國昌移出大陸「黑名單」，張晗僅說，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。

張雪機車來台展店遭打槍 陸國台辦：解除不合理限制

大陸「張雪機車」董事長張雪日前接受本報專訪時，預告「最晚明年」來台展店，強調開幕時自己一定到場，並期待在台灣騎車環島。但遭經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。大陸國台辦昨批評稱，「限制阻撓大陸好產品入台的是民進黨當局」，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施。

民族團結法上路3周後...王滬寧赴西藏喊話

大陸「民族團結進步促進法」上路三周後，中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧前往西藏首府拉薩與數個毗鄰克什米爾的邊境縣調研。他強調「民族團結是我國各族人民的生命線」，要抓好「民族團結進步促進法」貫徹實施，提高依法治理民族事務能力和水平，推動「所有發展」賦予民族團結進步的意義。

擴大貿易 陸實施零關稅國家達63個

大陸海關總署署長孫梅君廿二日在大陸國務院新聞辦公室舉行的發布會上提到，目前大陸實施零關稅的國家已達六十三個，「十五五」時期將會商簽更多貿易合作文件，擴大先進技術設備、關鍵零組件、能源資源、優質農產品的進口和來源國。

一箭九星！陸民營商業火箭 首次東海海域遠海發射成功

大陸「引力一號」遙四運載火箭昨日在上海東部海域點火升空，將搭載的九顆衛星送入預定軌道，飛行試驗任務成功。此次任務是引力一號火箭首次執行遠海發射，也是中國大陸首次在長三角東海海域開展民營商業火箭海上發射任務。

Kimi K3光環背後：台灣成長教授率軍 北京「姚班」橫掃全球AI界

「月之暗面」旗下新一代模型Kimi K3橫空殺出，讓卅四歲創辦人楊植麟成為新聞人物，同時也使他畢業的清華「姚班」再度受到關注。從OpenAI、Google DeepMind、xAI到中國大陸各大頂尖ＡＩ企業，核心技術圖譜上都深刻標註著同一個名字：「姚班」。其主事者，是一位出生上海，在台灣成長，台大畢業的姚期智教授率領的實驗班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。