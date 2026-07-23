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民族團結法上路3周後...王滬寧赴西藏喊話

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（前排中）赴西藏調研。新華社
中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（前排中）赴西藏調研。新華社

大陸「民族團結進步促進法」上路三周後，中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧前往西藏首府拉薩與數個毗鄰克什米爾的邊境縣調研。他強調「民族團結是我國各族人民的生命線」，要抓好「民族團結進步促進法」貫徹實施，提高依法治理民族事務能力和水平，推動「所有發展」賦予民族團結進步的意義。

這是新法上路後，王滬寧首次前往邊疆。據新華社，王滬寧在中共統戰部長李干傑隨同下，於十九日至廿二日在西藏調研，期間前往拉薩市、阿里地區的普蘭縣、札達縣、噶爾縣，「了解社會穩定、民族團結、寺廟管理、興邊富民、歷史文化保護等情況，並同各族幹部群眾座談交流」。

普蘭縣、札達縣、噶爾縣都是靠近克什米爾的邊境縣，其中普蘭縣還是印度教徒到西藏岡仁波齊朝聖的主要路線，在大陸與印度邊境衝突後，去年才告恢復。上個月中旬，印度駐北京大使魏嘉盟特地前往西藏，查看岡仁波齊朝聖籌備狀況。

而此次視察時，王滬寧表示，治藏首先是穩藏，要落實依法治藏要求，夯實社會治理基礎，鞏固團結穩定的政治和社會局面。他強調，「民族團結是我國各族人民的生命線」，要結合中共建黨一○五周年、結合「西藏和平解放七十五周年雪域高原發生的翻天覆地變化」，有形有感有效開展鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設的宣傳教育。

他並指，要抓好「民族團結進步促進法」貫徹實施，提高依法治理民族事務能力和水平，推動所有發展賦予民族團結進步的意義。要按照系統推進「宗教中國化」的要求，不斷引導藏傳佛教與社會主義社會相適應。他並提到，要加強邊境地區基礎設施建設，改善邊境群眾生產生活條件。

另外，大陸外長王毅與印度外長蘇杰生昨日在馬尼拉會晤，蘇杰生在「Ｘ」貼文指，過去幾個月來，中印推動關係正常化所採取的各項措施都值得肯定，包括恢復直航航班、更新簽證制度、重啟岡仁波齊—瑪旁雍措朝聖路線及恢復邊境貿易，不過雙邊關係仍有一些重要層面需進一步處理。

王滬寧 西藏 中共 北京 大陸 新華社

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