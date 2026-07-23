擴大貿易 陸實施零關稅國家達63個

大陸海關總署署長孫梅君廿二日在大陸國務院新聞辦公室舉行的發布會上提到，目前大陸實施零關稅的國家已達六十三個，「十五五」時期將會商簽更多貿易合作文件，擴大先進技術設備、關鍵零組件、能源資源、優質農產品的進口和來源國。

孫梅君表示，今年五月，大陸對五十三個非洲建交國全面實施零關稅舉措。為此海關制定了落實零關稅政策的監管方案，創新實施風險分級分類管理，採取「一體准入」等便利化措施，擴大農食產品輸陸「綠色通道」。孫梅君說，目前大陸實施零關稅的國家已達六十三個，海關將落實好高水平經貿協定，加強海關程序、檢驗檢疫、原產地規則對接銜接，助力擴大高標準自由貿易區網絡。

孫梅君稱，未來海關將高水平實施海南自由貿易港封關運作，「十五五」時期將不斷深化改革創新，努力打造一個「放得開的便利環境、管得好的特殊區域」。

針對上半年外貿進出口數據，孫梅君稱，上半年進出口、進口、出口都實現了兩位數的快速增長。進口商品契合了大陸新質生產力發展和產業升級、消費升級的需要。出口商品精準適配國際市場需求，而且品質好、性價比高、競爭力強。從市場結構看，她表示對美進出口今年四月由降轉增，五月、六月進出口規模持續擴大，這表明，中美關係新定位為中美和國際經貿發展帶來了穩定的預期。

她強調，「十五五」時期將促進外貿新動能更加壯大。重點是優化監管、強化服務。優化跨境電商、市場採購、海外倉等新業態的監管制度。同時促進市場更加多元共享、促進進口和出口更加協調。商簽更多貿易合作文件，擴大先進技術設備、關鍵零組件、能源資源、優質農產品的進口和來源國，便利「全球好物」出口中國大陸。

孫梅君並稱，要推進「智慧海關」合作夥伴計畫。重點是加快實施「人工智慧＋海關」行動，引領全球海關治理數字化轉型，搭建更為廣泛、高效的互聯互通平台，實現信息互換、監管互認、執法互助，進一步擴大貿易合作「朋友圈」，與更多國家特別是全球南方分享人工智慧帶來的紅利。