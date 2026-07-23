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是否將黃國昌移出黑名單？陸國台辦：兩岸交流不能斷

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
對於中方是否將民眾黨主席黃國昌移出「黑名單」，國台辦發言人張晗說，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。記者陳宥菘／攝影
對於中方是否將民眾黨主席黃國昌移出「黑名單」，國台辦發言人張晗說，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。記者陳宥菘／攝影

台灣民眾黨青年交流團，在該黨中央評議委員會主委李偉華率領下，日前赴上海參訪，這是民眾黨首次組團到大陸交流。大陸國台辦發言人張晗昨日說，相信各位團員收穫滿滿，不虛此行。至於陸方是否將推進與民眾黨更高層級的互動交流，並將民眾黨主席黃國昌移出大陸「黑名單」，張晗僅說，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。

針對民眾黨青年團的交流成果，張晗昨日上午在例行記者會上表示，自七月十四日至十七日，台灣民眾黨青年交流團來上海交流，參訪了經濟建設項目、歷史場館、科技公司、青創基地等多處地點，並與上海交通大學師生座談，受到有關方面的熱情接待與歡迎。

她接著說，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望。「兩岸同胞是血濃於水的一家人，應該常來常往、走親走近」，這是大勢所趨，是任何力量都阻擋不了的。此前大陸國台辦已公開就民眾黨參訪大陸一事表示「歡迎」。

本報記者詢問，國台辦是否將針對與民眾黨更高層級的互動交流展開安排？而民眾黨主席黃國昌目前仍在大陸的「黑名單」上，陸方是否考慮做出調整？張晗僅重申上述立場，並另外提到，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸之間的交流合作不能停、不能斷、不能少。

曾深度參與太陽花運動的黃國昌曾表示，自己仍在中國大陸的黑名單，與大陸官方並無聯繫，也被拒絕入境香港。二○一八年五月黃國昌曾被福建省廣播影視集團旗下的海峽衛視在「今日海峽」節目中，列為十三張「台獨份子」撲克牌人物之一。

另就陸委會稱國台辦未對民眾黨此次赴陸強調九二共識、反對台獨，符合中共對統戰對象採取差異化策略，張晗則批，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，極力阻撓兩岸各界對話溝通和各領域交流往來，完全站在歷史大勢和主流民意的對立面。

國台辦 黃國昌 張晗 兩岸 民眾黨

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