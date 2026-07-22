大陸推「台青e家」平台 陸委會：注意個資隱私風險

中國大陸推出「台青e家」平台。陸委會今天表示，中國大陸青年失業率高，拉攏台灣年輕人是「打腫臉充胖子」；該平台有線上投履歷、報名等功能，必須注意個資被掌握風險。

大陸委員會（陸委會）下午表示，中國大陸青年失業率高，「十五五規劃」（2026至2030年）要求企業（特別是國有企業），由政府提供補貼擴大招聘，或將畢業大學生引導到西部、鄉村、基層投入「扶貧」或其他社會服務工作，以解決就業問題。

陸委會批評，中國大陸青年就業情況困難，硬要打腫臉充胖子，拉攏台灣年輕人。特別要提醒的是，「台青e家」有線上投遞履歷、線上報名等功能，將有中共藉此蒐集、掌握台青個人資料進一步運用、施壓的風險。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午召開例行記者會。國台辦發言人張晗於會上表示，「台青e家」服務平台15日上線運作，旨在更好地服務兩岸青年融合發展，平台設置「來實習、找工作、去交流、選學校」4大區塊，設立省市、政策資訊、交流活動、生活指南及台青經驗談等專區，為台青提供一站式服務。

中國大陸國家統計局最新統計資料顯示，中國6月青年失業率（16至24歲）為14.9%。