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台旅行團在俄車禍 陸委會：國台辦勿統戰化操作

中央社／ 台北22日電

台灣旅行團在俄羅斯發生車禍，中國大陸國台辦指稱當地總領館獲悉後「第一時間協助」；陸委會回應，交通部觀光署對於該案均有所掌握，國台辦勿統戰化操作。

大陸委員會（陸委會）今天下午表示，該案為百合旅行社辦理的「蒙古、貝加爾湖慢旅13天」，旅遊期間為15至27日。在20日晚間，該團遊覽車與逆向車輛發生擦撞，車上有5名台灣旅客受傷，經送醫處理後，傷者於次日凌晨返回飯店，繼續行程。

陸委會強調，交通部觀光署對於該案相關情形有所掌握協助，「請國台辦勿將此事故統戰化操作」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。

國台辦發言人張晗指稱，近日有台灣旅行團在俄羅斯伊爾庫茨克附近發生車禍，駐伊爾庫茨克總領館深夜接獲求助訊息後，第一時間協調當地醫院派出救護車救助，接著探望慰問傷勢較重者，「為包括台灣同胞在內的中國公民在境外提供領事保護和協助是我們的職責所在」。

國台辦 車禍 陸委會

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