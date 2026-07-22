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中印外長會晤 蘇杰生籲公平市場准入與貿易平衡

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）與大陸外長王毅22日在馬尼拉舉行會晤。圖／取自蘇杰生社媒X
印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）與大陸外長王毅22日在馬尼拉舉行會晤。圖／取自蘇杰生社媒X

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）與中國大陸外交部長王毅22日在馬尼拉舉行會晤。蘇杰生表示，公平的市場准入以及貿易平衡是優先議題。

蘇杰生稍早在社媒X貼出他在這次會晤的致詞稿。他表示，今天的會晤將有助於盤點雙邊關係的發展，同時就重要的區域及全球局勢交換意見。

他指出，過去幾個月來，中印推動關係正常化所採取的各項措施都值得肯定，包括恢復直航航班、更新簽證制度、重啟岡仁波齊—瑪旁雍措朝聖路線，以及恢復邊境貿易。

不過蘇杰生進一步指出，雙邊關係仍有一些重要層面需要進一步處理。其中，公平的市場准入以及貿易平衡是優先議題。印度方面也關切供應鏈的可預測性。

大陸外交部目前尚未發布此次會晤的新聞稿。

隨著中印邊境緊張情勢降溫，印度今年陸續透過多項措施修復雙邊商業關係，同時也持續以貿易救濟措施保護本土產業，包括接連對中國大陸發動反傾銷調查。

查閱大陸商務部旗下「中國貿易救濟信息網」登載資訊，今年7月截至目前，印度已陸續對中國PET薄膜、煅燒無煙煤、電動牽引車等產業發動反傾銷調查。6月對中國發起的反傾銷調查，更是創下今年單月最多。

印度 王毅 外交部

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