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香港獨立書店接連遭查 國台辦：保國安就是保香港的民主自由

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
近期香港多家獨立書店遭國安處搜查，賴清德總統在社群發文聲援，大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會上批評稱，民進黨目的在於煽動反中、抗中，破壞兩岸關係。記者陳宥菘／攝影
近期香港多家獨立書店遭國安處搜查，賴清德總統在社群發文聲援，大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會上批評稱，民進黨目的在於煽動反中、抗中，破壞兩岸關係。記者陳宥菘／攝影

近期香港多家獨立書店遭國安處搜查，大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會上說，保國家安全，就是保香港的民主自由。對於賴清德總統在社群發文聲援，她則質疑其目的在於煽動反中、抗中，破壞兩岸關係。

針對香港國安處15日搜查「留下書舍」和「田園書屋」2家獨立書店，賴清德聲援，大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會上首先說，相關人員「違反香港法律」，香港特區政府對其採取行動，「正當合法、理所當然」。

她並稱，香港國安法實施以來，在高水平安全護航下，香港社會秩序恢復、法治精神彰顯，香港居民依法享有的各項權利和自由得到充分保障，「一國兩制」的強大生命力和優越性得到充分顯現。

她又說，相關法律和條例打擊的是「極少數危害國家安全的違法犯罪分子」。保國家安全，就是保香港的民主自由，就是保香港全體市民的人權和福祉。一切破壞香港由治及興進程、妄想亂港遏華的圖謀都必遭挫敗。

張晗指稱，民進黨當局在島內（指台灣）大搞「綠色恐怖」，「假民主、真獨裁」，已經引發老百姓強烈不滿，卻還出於謀「獨」本性，打著所謂「民主自由」的幌子，顛倒黑白，惡意攻擊抹黑香港法治，威脅恐嚇台灣民眾。其真實目的就是煽動「反中抗中」、破壞兩岸關係，用心險惡、卑劣無恥。

有媒體延伸詢問，中華文化的定義權是否僅限大陸官方單方面認定？張晗說，香港書店事件與中華文化並無關聯，但她也強調，「煽動分裂、動亂從來不為中華文化所提倡」。恰恰相反，中華文明具有突出的統一性，包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女牢牢鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。

她並強調，「一國兩制」在香港的「成功實踐」不容任何勢力造謠破壞，任何亂港、謀獨的邪惡行徑絕不會得逞。

國台辦 國安 香港

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