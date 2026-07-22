民眾黨首次組團赴陸後...黃國昌是否移出「黑名單」？國台辦這樣說

台灣民眾黨青年交流團上周赴上海參訪，這是民眾黨首次組團到大陸交流。大陸國台辦發言人張晗今天說，相信各位團員收穫滿滿，不虛此行。至於陸方是否將推進與民眾黨更高層級的互動交流，並將民眾黨主席黃國昌移出大陸「黑名單」，張晗僅說，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。

針對民眾黨青年團交流成果，張晗22日上午在例行記者會上表示，7月14日至17日，台灣民眾黨青年交流團來上海交流，參訪了經濟建設項目、歷史場館、科技公司、青創基地等，並與上海交通大學師生座談，受到有關方面的熱情接待與歡迎。

她接著說，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望。「兩岸同胞是血濃於水的一家人，應該常來常往、走親走近」，這是大勢所趨，是任何力量都阻擋不了的。

張晗表示，兩岸同胞應該攜手順應歷史大勢，加強各領域交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉，共創兩岸關係美好未來

本報記者詢問，國台辦是否將針對與民眾黨更高層級的互動交流展開安排？而民眾黨主席黃國昌仍在大陸的「黑名單」上，陸方是否考慮做出調整？張晗僅重申上述立場，並另外提到，面對複雜嚴峻的台海形勢，兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。

2018年5月，福建省廣播影視集團旗下的海峽衛視在《今日海峽》節目中公布了自製的13張「台獨份子」撲克牌，牌組中的「國王」K是前總統李登輝、「皇后」Q是時任總統蔡英文之外，黑桃2則是被標籤為「太陽花幕後黑手」、時任時代力量立委的黃國昌。