陸委會每周公布赴陸失聯數據 國台辦反控：拿不出具體例證

陸委會將每周定期公布國人赴中國大陸遭關押、拘留、盤查的數據，大陸國台辦今天反控指，近段時間民進黨當局不斷編造所謂失聯數據，「又拿不出具體例證」，目的就是誤導公眾認知，欺騙恐嚇台灣民眾。

大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會上表示，今年上半年兩岸人員往來311.9萬人次，年增22.1%，其中台胞來大陸285萬人次，年增24.9%。越來越多的台灣同胞來大陸交流參訪、學習就業、旅遊觀光。「我們依法維護來大陸的台灣同胞生命財產安全和合法權益，廣大台灣同胞平安順利往返兩岸。」

她並指，民進黨當局罔顧事實、編造謊言，屢屢翻炒所謂失聯人員數據，企圖製造「寒蟬效應」，欺騙恐嚇台灣民眾，以達到限縮兩岸交流、隔斷兩岸同胞親情的目的，「其行可恥、其心可誅」。

台灣媒體詢問，台方是否透過兩岸既有機制，通報陸方進行協查？陸方是否認為應建立有效溝通，降低民間資訊不透明疑慮？張晗說，眾所周知，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認「體現一個中國原則的九二共識」，導致兩岸兩會協議執行受到嚴重影響。

她並稱，近段時間民進黨當局「不斷編造所謂失聯數據，又拿不出具體例證」，目的就是誤導公眾認知，欺騙恐嚇台灣民眾。今年上半年台灣同胞前來大陸的統計數據，「足以證明民進黨當局的陰謀詭計並未得逞」。