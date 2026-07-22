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陸委會再披露員警遊福建遭盤查 國台辦再度否認

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
陸委會上周再度公布，1名現職員警、1名退休員警6月一起在福建旅遊期間，遭中共國安人員帶往第三地隔離偵訊，大陸國台辦22日再度否認，反控是民進黨當局出於政治私利造謠抹黑。記者陳宥菘／攝影
陸委會上周再度公布，1名現職員警、1名退休員警6月一起在福建旅遊期間，遭中共國安人員帶往第三地隔離偵訊，大陸國台辦22日再度否認，反控是民進黨當局出於政治私利造謠抹黑。記者陳宥菘／攝影

陸委會近2周接連披露有台灣法官、員警到大陸旅遊時，遭大陸公安、國安人員盤查訊問，大陸國台辦今天再度否認，反控是民進黨當局出於政治私利造謠抹黑。針對台灣司法警務人員到大陸是不是都會被盤查，則稱只要遵紀守法，都是高高興興來，平平安安回。

陸委會日前公布有1名地方法院法官4月赴大陸華北旅遊，遭中共公安人員進入下榻旅館盤查，上周再度公布，1名現職員警、1名退休員警6月一起在福建旅遊期間，遭中共國安人員帶往第三地隔離偵訊，訊問時間長達6小時。

對此，大陸國台辦發言人張晗22日上午在例行記者會上予以否認。她表示，民進黨當局出於政治私利，一貫惡意炒作、造謠抹黑大陸，企圖製造寒蟬效應，目的是阻撓兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。

她還說，今年上半年兩岸人員往來311.9萬人次，年增22.1%，其中台胞來大陸285萬人次，年增24.9%。越來越多的台灣同胞來大陸交流參訪、學習就業、旅遊觀光。「我們依法維護來大陸的台灣同胞生命財產安全和合法權益，廣大台灣同胞平安順利往返兩岸。」

台灣記者追問，陸方能否明確說明，台灣的司法警務人員到大陸是不是都會被盤查？張晗回應，大陸堅持依法治國，高度重視法治建設，依法保護人民享有的各項權利和自由，依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞的生命財產安全和合法權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不需要有任何顧慮。

她並稱，2024年以來，來大陸觀光旅遊、交流參訪、學習就業、商務考察的台胞累計達1,170餘萬人次，「其中也有來旅遊探親訪友的司法警務人員，只要遵紀守法，都是高高興興來，平平安安回。」她稱民進黨當局出於政治私利，一貫惡意炒作，造謠抹黑大陸製造寒蟬效應，目的是阻撓兩岸交流交往，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。

國台辦 陸委會 福建

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