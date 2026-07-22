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賴總統重申互不隸屬 國台辦發言人痛批4分鐘：已撕下沒有台獨問題偽裝

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗今天在例行記者會上，花費4分鐘痛批身兼民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨全代會上的談話。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人張晗今天在例行記者會上，花費4分鐘痛批身兼民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨全代會上的談話。記者陳宥菘／攝影

身兼民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨全代會上，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，強調共同反對中國紅色恐怖。大陸國台辦發言人張晗22日在例行記者會上，花費4分鐘痛批其談話充斥著敵意與衝撞，徹底撕下其所謂「沒有台獨問題」的偽裝，露出台獨工作者的本來面目。

針對賴清德在民進黨全代會上的發言，張晗批其大放厥詞、大言不慚，講話通篇充斥著敵意與衝撞、謊言與讕言、偏執與狂妄，「再次暴露其台獨立場冥頑不化、滋事挑釁激進冒險、害台毀台一意孤行，充分證明賴清德、民進黨是破壞兩岸關係穩定和台灣社會安寧的禍根，是台海及地區和平穩定的亂源，是不折不扣的『和平破壞者』、『戰爭煽動者』、『麻煩製造者』。」

她稱，民進黨成立後不久就走上了台獨分裂的「錯誤道路」，此後數十年處心積慮搞台獨分裂，妄圖改變兩岸同屬一中的台海現狀，是徹頭徹尾的「台獨黨」。近十年，民進黨當局更是一門心思「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海形勢日益緊張動盪。

張晗批評，此次賴清德講話中再度宣揚台獨分裂謬論，鼓吹「兩岸互不隸屬」，猖狂挑戰一個中國原則，徹底撕下其所謂「沒有台獨問題」的偽裝，露出「台獨工作者」的本來面目。

她又說，賴清德上台以來，大搞「綠色恐怖」，極力箝制言論自由，濫用司法打壓政治異己，肆意迫害支持兩岸關係發展的力量，粗暴損害台灣民眾參與兩岸交流合作的正當權益。「這樣一個踐踏民主、妨害自由、戕害法治的人，竟然還誇誇其談民主自由、鼓譟『民主對抗威權』，真是恬不知恥。」

張晗說，簡而言之，賴清德已經成為「台灣之害」，民進黨已經成為最大的「禍台團體」，已經引發島內民眾的強烈不滿。

她並聲稱，「台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，過去不是，今後也絕對不是」。台灣問題是上世紀40年代中國內戰的遺留問題，「不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。」

張晗表示，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，廣泛團結台灣同胞，堅決打擊台獨分裂，維護台海和平穩定，「祖國必然統一的大勢浩浩蕩蕩、不可阻擋。」

國台辦 台獨 張晗

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