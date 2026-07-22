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日媒：中國科考船在釣魚島附近開展調查 「中午發現待到晚上」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
示意圖。圖為大陸自然資源部的海洋科考船「向陽紅22號」。圖／取自央視
示意圖。圖為大陸自然資源部的海洋科考船「向陽紅22號」。圖／取自央視

日方21日再度發現大陸海洋科考船在釣魚台列嶼附近、日本專屬經濟區內，放下疑似管狀物體，日方要求停止作業，但中方船隻未回應。今年3月底以來，大陸船隻在日本EEZ內的疑似科考活動已接連出現。

綜合日本共同社、NHK的報導，21日中午12點35分左右，日本第11管區海上保安總部（那霸）發現在尖閣諸島（我稱釣魚台列嶼、陸稱釣魚島）近海的日本專屬經濟區（EEZ）內，中國的海洋科考船向海中放下了似乎是管狀的物體。

日方在釣魚島西北偏西約70公里海域發現了科考船。日本海保巡邏船以不允許進行未經日方同意的海洋科考為由，用無線電要求中方停止作業。但該調查船未作出回應。截至昨天晚上7點，該船仍停留在日本專屬經濟區內。

報導指出，自3月30日以來，中國船在日本EEZ內接連進行疑似海洋科考的活動。

日本第11管區海上保安總部甫於6月底在釣魚台列嶼近海的日本專屬經濟區內，發現一艘大陸海洋科考船向海中放下疑似管道的物體。日方海保巡邏船以未經日方同意不得開展海洋科考為由，透過無線電要求中方停止作業。

共同社當時分析，6月中國海警局的多艘艦船，在沖繩縣與那國島以南的日本專屬經濟區（EEZ）常態化航行，為中國科考船與公務船護航。該海域位於台灣以東，大陸一貫主張擁有「管轄權」，但實際行使權力極為罕見。這反映出針對日本與菲律賓將該海域作為「海域劃界談判」對象，中方擺出鮮明對抗姿態。

日媒 釣魚台 中方

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